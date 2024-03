Les prédictions de la 96e cérémonie des Oscars, qui s’est déroulée à Los Angeles, l’annonçaient. Oppenheimer, mastodonte de l’année 2023, a écrasé la concurrence en repartant avec 7 Oscars sur 13 nominations. Anatomie d’une Chute, espoir français de cette année, s’est bien défendu en obtenant la statuette du meilleur scénario original.

Le travail de Christopher Nolan est enfin récompensé ! Si ses films sont admirés par des légions de fans, l’Académie des Oscars semblait avoir un peu plus de mal. Après plusieurs nominations pour Memento, Inception et Dunkerque, il lui aura fallu attendre Oppenheimer, troisième plus gros succès de l’an dernier pour triompher.

Meilleur film, annoncé par un Al Pacino qui a feint de ne pas avoir préparé son speech, et Meilleure réalisation. La problématique toujours aussi actuelle du nucléaire et les jeux de pouvoirs au sein de la société américaine ont su mettre tout le monde d’accord.

Cette victoire est sublimée par les Oscars du Meilleur Acteur et Meilleur Acteur dans un second rôle pour Cillian Murphy et Robert Downey Jr. Oppenheimer remporte aussi la Meilleure Photographie, la Meilleure Musique et le Meilleur Montage.

Pauvres Créatures n’est pas en reste avec ses quatre récompenses. L’incroyable travail effectué sur les décors et les costumes a payé. Emma Stone a quant a elle reçu l’Oscar de la Meilleure Actrice pour son interprétation de Bella. C’est la deuxième fois que l’actrice est primée après son rôle dans La La Land en 2017.

Mais l’Oscar le plus important de la soirée pour nos contrées françaises est bien entendu celui d’Anatomie d’une Chute comme meilleur scénario original. Justine Triet l’a fait. Après la Palme d’Or, les Golden Globes, les BAFTA, les César, voilà maintenant le sacre aux Oscars.

C’est le troisième film n’étant pas écrit entièrement en anglais à repartir avec cette statuette. « Cela m’aidera à traverser ma crise de la quarantaine », a plaisanté la réalisatrice sur la scène du théâtre Dolby à Hollywood. Voilà la magnifique conclusion d’un parcours qui montre que le cinéma n’a pas de frontières.

Du côté des films étrangers, toujours avec Sandra Hüller dans l’un des rôles-titre, La Zone d’Intérêt remporte deux statuettes. Hayao Miyazaki offre un retour convaincant avec la victoire du Garçon et le Héron pour le cinéma d’animation. Le meilleur documentaire reviendra quant à lui à 20 jours à Mariopol, retraçant le siège de la ville au cours de la guerre en Ukraine.

Le grand perdant de la soirée est peut-être Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese. Le film concourrait dans neuf catégories et permettait la première nomination d’une Amérindienne avec Lily Gladstone en tant que meilleure actrice. Hélas, la chance n’aura pas souri au réalisateur des Affranchis dont l’œuvre repart bredouille.

Barbie n’a pas non plus réussi d’exploit. Le seul Oscar remporté par le film le plus rentable de l’an dernier est celui de la meilleure chanson originale pour Billie Eilish et son frère Finneas. Pas de vengeance donc, pour l’œuvre de Greta Gerwig, oubliée de la catégorie Meilleure réalisation. On notera cependant une performance mémorable de Ryan Gosling et son tube I’m Just Ken.

Au final, si cette édition des Oscars n’a pas créé tant de surprises, sa sélection a su porter les couleurs de la diversité du cinéma, de son universalité. Il semble alors approprié de conclure avec le discours d’ouverture de la cérémonie. Rappelant la grève qui a frappé Hollywood ces derniers mois, le présentateur Jimmy Kimmel a fini en insistant sur l’importance des personnes qui travaillent en coulisses : chauffeurs, techniciens d’éclairage, techniciens son, cameramen… Sans eux, la magie ne fonctionnerait pas, sans eux le cinéma ne serait pas ce qu’il est, et nous les remercions chaleureusement.

Florian Boulland

PALMARÈS OSCARS 2024