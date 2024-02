L’Olympia accueillait la 49e Cérémonie des César ce vendredi 23 février. Si les récompenses n’ont pas créé de grandes surprises, la portée féministe de l’événement s’est imposée. La seconde femme de l’histoire a remporté le trophée de la meilleure réalisation, avant de repartir avec celui du meilleur film.

Le cinéma est un milieu d’artifices. Si les spectateurs ne voient généralement que les paillettes offertes par le résultat final, les coulisses sont trop souvent marquées par des rapports de force malsains.

« Pourquoi accepter que cet art que nous aimons tant, cet art qui nous lie soit utilisé comme une couverture pour un trafic illicite de jeunes filles ? » lance Judith Godrèche, dans un discours d’une précision et d’une force exceptionnelle.

À l’aune de révélations toujours aussi nombreuses depuis les débuts du mouvement #MeToo, les César semblent avoir compris la nécessité de changement. « Il était que, cette fois, ça ne se passera pas comme ça, pas comme les autres fois. » conclut l’actrice avant une standing ovation. Et nous espérons que le monde du cinéma tendra à l’appliquer.

Ce discours féministe, essentiel, a été tenu en filigrane tout au long de la soirée, des mots d’ouverture de Valérie Lemercier, dénonçant « le vieux monde où le corps des uns était à la disposition du corps des autres », jusqu’au triomphe de Justine Triet dans la catégorie meilleure réalisation, seconde femme de l’histoire de la Cérémonie à remporter ce César.

Pas de surprises du côté des vainqueurs cependant. Anatomie d’une Chute repart avec six récompenses, dont celle du meilleur film, réalisant un doublé historique à la suite de sa Palme d’Or au festival de Cannes (prouesse réussie uniquement par Le Pianiste de Polanski en 2002 et Amour d’Haneke en 2013). La réalisatrice a dédié son prix suprême à « toutes les femmes », dont « celles qu’on a blessées ». L’œuvre comptabilise également les César de la Meilleure Actrice, du Meilleur Acteur dans un Second Rôle ou encore du meilleur Scénario Original. De quoi donner de l’espoir au long-métrage pour les Oscars le mois prochain.

Le Règne Animal de Thomas Cailley suit de près avec cinq César, en particulier techniques, avec Meilleure Photographie, Meilleur Son ou encore Meilleurs Effets Visuels.

Christopher Nolan n’a quant à lui pas réalisé de doublé. C’est une redite de 1995, lorsque Steven Spielberg était venu recevoir un César d’Honneur mais n’avait pas gagné le meilleur film étranger, offert à Quatre Mariages et Un Enterrement. Ici, c’est la réalisatrice québécoise Monia Chokri qui rafle le trophée sous le nez du réalisateur d’Oppenheimer avec Simple comme Sylvain. Elle lui adresse d’ailleurs de façon très courtoise un « I am so sorry, Mr Nolan ».

Le deuxième César d’Honneur était décerné à Agnès Jaoui, après un discours touchant de Jamel Debouzze, lui rendant hommage ainsi qu’à Jean-Pierre Bacri, son compère de toujours. L’actrice, réalisatrice, scénariste et lauréate de six César, a ensuite dégainé son ukulélé pour une petite chanson mettant elle aussi en avant certains défauts du monde du cinéma.

Pas de triplé historique non plus du côté de Raphaël Quenard. L’acteur monte quand même sur scène pour recevoir son prix de la Révélation Masculine dans Chien de la chasse de Jean-Bastiste Durand (lauréat du meilleur premier film). L’acteur rend hommage aux agriculteurs français dans son franc-parler caractéristique.

D’autres discours politiques, abordant notamment les différents conflits armées dans le monde, sont venus agrémenter la soirée. Plusieurs œuvres engagées, du côté des documentaires et des courts-métrages, ont été récompensées (Les Filles d’Olfa, La Mécanique des Fluides ou encore L’Attente).

Les déçus de la soirée seront peut-être Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry et Le Procès Goldman de Cédric Kahn, qui ne repartent qu’avec une statuette chacun. Pas des moindres cependant, puisqu’il s’agit de la meilleure actrice dans un rôle secondaire pour Adèle Exarchopoulos et du meilleur acteur pour Arieh Worthalter.

La 49ème édition des César aura donc permis de faire évoluer la Cérémonie vers une inclusivité plus importante et de porter des messages forts. Rappelons que le cinéma est le reflet de notre monde, et que l’une de ses forces est de pouvoir changer certaines de nos représentations. Maintenant, il ne reste qu’à voir si le succès d’Anatomie d’une Chute sera au rendez-vous aux Oscars.

Florian Boulland

PALMARÈS CÉSAR 2024