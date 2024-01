Les nommés de la 49e cérémonie des César, qui se tiendra le 23 février, ont été dévoilés. Le Règne animal de Thomas Cailley et Anatomie d’une chute de Justine Triet partent grands favoris.

Les nominations de la 49e édition des César ont été dévoilées ce mardi 23 janvier. Le Règne animal de Thomas Cailley et la Palme d’or Anatomie d’une chute de Justine Triet sont en tête avec respectivement douze et onze nominations.

Ils se disputeront les principaux trophées, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Le Règne animal a conquis le public cette année, narrant une dystopie remplie de créatures fantastiques et un drame entre un père et son fils (Romain Duris et Paul Kircher, tous deux également nommés aux César).

Outre l’excellent jeu d’acteur, ce film très ambitieux a démontré une qualité visuelle digne d’un film fantastique hollywoodien, d’où sa nomination dans la catégorie meilleurs effets visuels.

De son côté, Anatomie d’une Chute continue sa très belle trajectoire, en comptant également cinq citations aux Oscars, dont meilleurs film, réalisation et scénario original.

Parmi les autres grands prétendants, on trouve Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry, avec neuf nominations, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Leïla Bekhti, Élodie Bouchez, Adèle Exarchopoulos et Miou Miou.

Mais aussi Le Procès Goldman, qui détient huit nominations. L’histoire est basée sur le procès du criminel radical Pierre Goldman en 1976. On y retrouve l’acteur et cinéaste Arthur Harari, qui a également coécrit Anatomie d’une chute avec Justine Triet. Il est nommé ici pour le meilleur acteur dans un second rôle.

De son côté, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand est cité dans sept catégories, dont celle des meilleur film et premier film. Raphaël Quenard, qui interprète le jeune Mirales, pourrait d’ailleurs remporter trois César en 2024, pour trois films différents : celui du meilleur acteur (Yannick), de la révélation masculine (Chien de la casse) et du meilleur court-métrage documentaire (L’acteur, ou la surprenante vertu de l’incompréhension).

L’adaptation de Martin Bourboulon du roman d’Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, peut également se réjouir de six nominations, dont celles des meilleurs décors, costumes et musique iriginale.

L’Été dernier de Catherine Breillat et L’Amour et les Forêts de Valérie Donzelli détiennent respectivement quatre nominations. Little Girl Blue avec Marion Cotillard, et La Passion de Dondin Bouffant, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, sont tous deux nommés à trois reprises.

Le Consentement de Vanessa Filho, Jeanne Du Barry de Maïwenn, Le Ravissement d’Iris Kaltenbäck, Le Théorème de Marguerite d’Anna Novion, Vermines de Sébastien Vaniček et Yannick de Quentin Dupieux font également partie des nommés.

Rappelons que cette année, Christopher Nolan, réalisateur d’Oppenheimer (nommé dans la catégorie du meilleur Film Étranger) et l’actrice, scénariste et cinéaste française Agnès Jaoui, recevront tous deux des César d’Honneur.

La cérémonie se tiendra à l’Olympia Concert Hall le 23 février 2024, et sera diffusée en clair sur Canal+. En attendant, on vous laisse avec la somptueuse affiche de cette 49e édition qui met à l’honneur le court-métrage La Belle Fille et le Sorcier, réalisé en 1992 par Michel Ocelot.

Camille Lepeintre

Nominations César 2024