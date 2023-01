Les nominations de la 48e cérémonie des César font la part belle à L’Innocent et à La Nuit du 12, oubliant malgré tout au passage certaines productions pourtant marquantes.

Qui dit nouvelle année, dit cérémonies de récompenses. Ainsi, la traditionnelle grand-messe du cinéma français, qui aura lieu le 24 février prochain, viendra tenter de récompenser le meilleur de la production hexagonale. Les nominations, révélées par l’Académie, sont dominées par deux longs-métrages, L’Innocent et La Nuit du 12.

À la fois succès critique et public avec plus de 700 000 spectateurs, L’Innocent se présente comme une comédie policière aussi décalée que touchante, racontant les déboires d’un jeune homme embarqué dans une affaire de braquage avec son beau-père et sa meilleure amie, au nez et à la barbe de sa mère. Écrit, réalisé et interprété par Louis Garrel, L’Innocent prend la tête de la sélection avec onze nominations dans les principales catégories, dont meilleurs films et réalisateur. Les quatre comédiens principaux récoltent également chacun leur nomination, meilleur acteur pour Garrel, meilleur acteur dans un second rôle pour Roschdy Zem et meilleures actrices dans un second rôle pour Anouk Grinberg et Noémie Merlant.

Dans un registre bien plus sombre, l’excellent La Nuit du 12 raconte l’enquête policière irrésolue du meurtre brutal d’une adolescente. Unanimement salué et ayant récemment dépassé les 500 000 entrées, le long-métrage récolte dix nominations, comprenant également meilleurs films et réalisateur. Dominik Moll avait déjà reçu le César du meilleur réalisateur en 2001 pour Harry, un ami qui vous veut du bien.

Avec neuf nominations chacun, En Corps et Pacifiction : Tourment sur les Îles font également office de sérieux concurrents. Le premier, réalisé par Cédric Klapisch, raconte l’histoire d’une jeune danseuse classique en pleine crise existentielle suite à une blessure à la jambe. Déjà nommé deux fois en tant que meilleur réalisateur, il concourt au titre pour la troisième fois.

Pacifiction est quant à lui le deuxième film en langue française du réalisateur espagnol Albert Serra, après La Mort de Louis XIV en 2016. Se déroulant sur l’île de Tahiti, le récit sur concentre sur les errances d’un Haut-commissaire de la République dans le monde interlope local. Reparti bredouille de la compétition officielle au dernier festival de Cannes, Pacifiction aura peut-être plus de chances aux César, où le film concourt dans les catégories principales, avec notamment une nomination du meilleur acteur pour Benoît Magimel.

Au delà des nommés, ce sont également les absents que l’on remarque. En premier lieu, l’acteur Sofiane Bennacer de Les Amandiers, exclu de la liste des révélations pour le vote du meilleur espoir masculin, après avoir été mis en examen pour des faits de viols et de violences conjugales. Sa présence à l’affiche du film de Valeria Bruni-Tedeschi avait déclenché une vive polémique, poussant l’Académie des César à prendre ses dispositions. Cette 48e cérémonie voit ainsi l’apparition d’une nouvelle règle, interdisant à tout nommé, accusé d’agression sexuelle ou de viol, de monter sur scène pour récupérer un prix. Pour autant, cela n’a pas empêché le film de rafler sept nominations, celles de meilleur film, meilleur scénario original, meilleurs décors, meilleurs costumes, meilleure photo, meilleur espoir féminin et meilleur acteur dans un second rôle.

Novembre de Cédric Jiménez, consacré aux attentats de Paris de 2015, glane lui aussi sept nominations. Si le long-métrage a été évincé de la sélection des meilleurs longs-métrages, Jiménez fait bien partie des cinq metteurs en scène retenus dans la catégorie meilleur réalisateur. Une catégorie d’ailleurs intégralement masculine, pour la première fois depuis 2014, dans laquelle aurait pourtant pu concourir des cinéastes comme Rebecca Zlotowski pour Les Enfants des autres, Alice Winocour pour Revoir Paris (qui doit se contenter d’une seule citation dans la catégorie meilleure actrice) et Alice Diop pour Saint Omer. Ce dernier est cependant nommé dans 4 catégories, dont meilleure photo et meilleur scénario original.

Du côté des meilleurs films en langue étrangère, le grandiose thriller dramatique franco-espagnol As Bestas, concourra avec la Palme d’or Sans Filtre, mais aussi avec le grand Prix du festival de Cannes, Close, et l’étonnant Eo, qui retrace la quête de liberté d’un petit âne dans le monde des hommes.

À noter que pour la première fois de l’histoire de la cérémonie, aucun film anglo-saxon ne figure dans cette catégorie, l’Académie ayant fait l’impasse sur des films tels qu’Armageddon Time, Everything Everywhere all at once ou encore les deux gros succès américains de l’année, Top Gun Maverick et Avatar : La Voie de l’eau. Autre étonnante absence ici, celle de Decision to Leave de Park Chan-wook, pourtant plébiscité par la critique française et par le jury du festival de Cannes qui lui avait attribué le prix de la mise en scène.

Pour la troisième année consécutive, la cérémonie prendra place à l’Olympia avec pour président, l’acteur Tahar Rahim, qui avait raflé les statuettes du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur en 2008 pour Un Prophète de Jacques Audiard.

Après avoir confié l’animation de la soirée à Marina Foïs en 2021 et à Antoine de Caunes en 2022, l’Académie change de mode de présentation pour tenter de la « dynamiser », appelant neuf acteurs et actrices. Emmanuelle Devos, Léa Drucker, Eye Haïdara, Leïla Bekhti, Jérôme Commandeur, Ahmed Sylla, Jamel Debbouze, Alex Lutz et Raphaël Personnaz se succéderont ainsi sur la scène de l’Olympia.

Cette 48e édition sera diffusée en direct en en clair sur canal + le 24 février à partir de 20 h 45.

Timothée Giret

Les nominations des César 2023

César du meilleur film Les Amandiers

En corps

L’Innocent

La Nuit du 12

Pacifiction – Tourment sur les îles César de la meilleure réalisation Cédric Klapisch pour En corps

Louis Garrel pour L’Innocent

Cédric Jimenez pour Novembre

Dominik Moll pour La Nuit du 12

Albert Serra pour Pacifiction – Tourment sur les îles César de la meilleure actrice Fanny Ardant dans Les Jeunes Amants

Juliette Binoche dans Ouistreham

Laure Calamy dans A plein temps

Virginie Efira dans Revoir Paris

Adèle Exarchopoulos dans Rien à foutre César du meilleur acteur Jean Dujardin dans Novembre

Louis Garrel dans L’Innocent

Vincent Macaigne dans Chronique d’une liaison passagère

Benoît Magimel dans Pacifiction – Tourment sur les îles

Denis Ménochet dans Peter von Kant César de la meilleure actrice dans un second rôle Judith Chemla dans Le Sixième Enfant

Anaïs Demoustier dans Novembre

Anouk Grinberg dans L’Innocent

Lyna Khoudri dans Novembre

Noémie Merlant dans L’Innocent César du meilleur acteur dans un second rôle François Civil dans En corps

Bouli Lanners dans La Nuit du 12

Micha Lescot dans Les Amandiers

Pio Marmaï dans En corps

Roschdy Zem dans L’Innocent César du meilleur espoir féminin Marion Barbeau dans En corps

Guslagie Malanda dans Saint Omer

Rebecca Marder dans Une jeune fille qui va bien

Nadia Tereszkiewicz dans Les Amandiers

Mallory Wanecque dans Les Pires César du meilleur espoir masculin Bastien Bouillon dans La Nuit du 12

Stefan Crepon dans Peter von Kant

Dimitri Doré dans Bruno Reidal, confession d’un meurtrier

Paul Kircher dans Le Lycéen

Aliocha Reinert dans Petite nature