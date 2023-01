C’est ce mardi 24 janvier que l’Académie des Oscars a révélé sa sélection pour sa 95e cérémonie. Grand favori de cette sélection, Everything Everywhere All At Once est nommé onze fois, dont au meilleur film et à la meilleure réalisation. Si À l’Ouest Rien de Nouveau tire son épingle du jeu en étant nommé au meilleur film comme au meilleur film étranger, l’imposant Babylon n’est étonnamment nommé que trois fois. Voici ce qu’il faut retenir de la sélection.

Comme souvent, de par leur panel de récompenses, les Critics Choice Awards donnent plus souvent à voir ce que à quoi pourrait ressembler la sélection des Oscars que les Golden Globes, pourtant toujours qualifiés d’« antichambre des Oscars ». La nouvelle réalisation des Daniels y avait ainsi été quatorze fois mise en avant, repartant avec cinq récompenses.

On y retrouvait également onze sélections pour The Fabelmans, le nouveau Steven Spielberg, devant plusieurs des blockbusters de 2022 et de ce début 2023, comme Avatar : La Voie de l’Eau (6 nominations), Babylon (9 nominations), ou encore Elvis (7 nominations). Le cinéma indépendant y était également représenté, avec les films de Darren Aronofsky, Martin McDonagh, ou encore Todd Field.

Everything Everywhere All At Once emporte tout sur son passage

Dans la liste dévoilée aujourd’hui par l’Académie, le film des Daniels émerge comme le grand favori de cette édition. Nommé au meilleur film, à la meilleure réalisation, au meilleur scénario original, ou encore au meilleur montage, Everything, Everywhere, All At Once est talonné de près par Les Banshees d’Inisherin et À l’Ouest rien de nouveau, qui accumulent 9 nominations, dont celle du meilleur film. Un palmarès qui laisse la part belle au cinéma indépendant, même si avec respectivement sept et huit nominations, les blockbusters de Steven Spielberg et Baz Luhrmann arrivent juste derrière.

Si A24, producteur indépendant du film des Daniels, réussit l’exploit de cette sélection avec ses onze nominations, ainsi que celle de Brian Tyree Henry pour Causeway, Netflix s’impose également comme acteur incontournable avec ses 9 sélections pour le film d’Edward Berger. La plateforme permet également à Ana de Armas de recevoir sa première nomination aux Oscars pour Blonde, d’Andrew Dominik, et à Darius Khondji de recevoir sa deuxième nomination pour Bardo, le nouveau film d’Alejandro Gonzalez Innaritu. Elle a enfin diffusé le Pinocchio de Guillermo del Toro, qui reçoit une nomination au meilleur film d’animation. Quant à Rian Johnson, le scénario de son deuxième À Couteaux Tirés est nommé dans cette sélection, comme le fut le premier il y a trois ans.

Plusieurs grandes premières pour cette cérémonie

Cette sélection salue très largement le casting de Everything, Everywhere, All At Once. Nommée aux côtés d’Ana de Armas, Michelle Yeoh concourt pour la première fois en près de 40 ans de carrière à l’Oscar de la meilleure actrice. Dans les catégories de second rôle, Ke Huy Quan continue sa tournée des cérémonies de récompenses, 39 ans après son apparition dans Indiana Jones et le Temple Maudit. Jamie Lee Curtis concourt elle aussi pour sa première statuette pour sa participation au film des Daniels, aux côtés de la jeune Stephanie Hsu avec qui elle partage l’affiche. C’est également la première nomination pour Ruben Östlund à la meilleure réalisation, et pour Brendan Fraser au trophée de meilleur acteur.

Si ces premières sont autant de nouvelles enthousiasmantes, certains films à la présence rare viennent contrebalancer l’annonce de cette sélection. Si cinq nominations viennent saluer Black Panther : Wakanda Forever, pas une mention n’est faite du Dr. Strange in the Multiverse of Madness du pourtant remarquable Sam Raimi. Proposition pourtant saluée par sa singularité d’auteur, The Batman se voit nommé à trois Oscars assez annexes, et oublié pour sa photographie. Nommé cinq fois aux Critics Choice Awards, dont meilleur film et meilleure réalisation, l’iconoclaste RRR de S. S. Rajamouli n’est sélectionné qu’à l’Oscar de la meilleure chanson originale, ce qui reste un exploit rare pour un film indien.

Les films Nope et Babylon, salués par la critique, sont eux aussi les grands oubliés de la sélection. Si le nouveau film de Damien Chazelle est nommé à seulement trois Oscars, celui de Jordan Peele repart complètement bredouille. Côté français, c’est également la déroute, puisqu’aucun film sorti en France en 2022 n’est inclus dans la sélection du meilleur film international. Le seul film francophone est le film belge Close, de Lukas Dhont.

La cérémonie se tiendra le 12 mars prochain à Los Angeles. Elle marquera le retour de la cérémonie avec un présentateur unique, qui sera en l’occurrence Jimmy Kimmel. Pour en savoir plus, vous pouvez découvrir sans plus attendre la liste complète des nommés.

Théotime Roux

NOMINATIONS OSCARS 2023