L’Académie des Oscars a révélé ce lundi 15 mars la liste des nommés. Mank de David Fincher, sorti uniquement sur la plateforme Netflix, a créé l’événement et part grand favori avec dix nominations. Cette 93e édition sera particulière. Prévue le 28 février, la cérémonie a été reportée au 25 avril, à cause de la pandémie de Covid-19, et se déroulera dans deux lieux différents.

C’est donc Mank, de David Fincher, qui culmine au sommet avec dix nominations, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Gary Oldman. Sorti uniquement sur Netflix en décembre 2020, ce semi-biopic est un projet ambitieux, au noir et blanc somptueux. Il retrace le parcours du scénariste Herman J. Mankiewicz lorsqu’il rédigeait le script de Citizen Kane, le chef-d’œuvre du jeune Orson Welles.

Cette année, pour la première fois dans la catégorie meilleur film, la plus prestigieuse des récompenses, deux femmes cinéastes sont sur la liste. Chloé Zhao, pour Nomadland, film sur les laissés-pour-compte de l’Amérique contemporaine dont l’héroïne est incarnée par Frances McDormand (3 Billboards), également nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice. Le long métrage, qui récolte 6 citations, a déjà remporté le Lion d’or à Venise et les Golden Globes du meilleur film dramatique et de la meilleure réalisation.

Et Emerald Fennell pour Promising Young Woman, qui en comptabilise cinq, avec une parfaite Carrey Mulligan, également nommée, dans la peau d’une jeune femme, hantée par un traumatisme passé, qui s’en prend à des hommes prédateurs ayant le malheur de croiser sa route.

Rappelons que jusqu’ici, seules cinq femmes ont été nommées dans cette catégorie : Lina Wertmuller pour Pasqualino (Seven Beauties, 1976) ; Jane Campion pour La Leçon de Piano (1993) ; Sofia Coppola pour Lost In Translation (2003) ; Kathryn Bigelow pour Démineurs (2009) ; Greta Gerwig pour Lady Bird (2017). Et c’est uniquement Kathryn Bigelow qui a remporté le trophée suprême.

La diversité, qui a tant fait défaut dans le septième art, commence enfin à s’imposer. Ainsi, pour la première fois également, neuf acteurs et actrices de couleurs sont en compétition. Steven Yeun, pour Minari de Lee Isaac Chung, devient le premier Asiatique à faire partie de la catégorie meilleur acteur.

Pour la France, on peut se féliciter de la sélection de l’écrivain Florian Zeller, passé à la réalisation avec l’adaptation de sa pièce de théâtre éponyme, Le Père. The Father concourt pour six Oscars dont ceux du meilleur film, meilleur scénario, coécrit avec Christopher Hampton (Les Liaisons dangereuses), meilleur acteur pour Anthony Hopkins, et meilleure actrice dans un second rôle pour Olivia Coleman. On regrettera néanmoins que Deux, du réalisateur italien Filippo Menghetti, centré sur une relation amoureuse homosexuelle entre deux retraitées soit écarté de la liste finale, alors qu’il vient de remporter le César du meilleur premier film.

En résonance avec la situation exceptionnelle qu’a traversé le cinéma cette année à cause de la pandémie, obligeant le spectateur à regarder les films sur son canapé chez lui, les plateformes ont fait une percée importante et gagnent en légitimité avec le nombre de films massivement sélectionnés pour les Oscars. Netflix a décroché 35 nominations (dont dix pour Mank). De son côté, Amazon est présent douze fois sur la liste. Quant à Disney+, le service de vod, qui a récemment annoncé avoir passé la barre des 100 millions d’abonnés 16 mois après son lancement, s’impose sur le front de l’animation avec six nominations.

Notons enfin, pour l’humour, que l’excellente Glenn Close rentre dans le cercle très fermé des stars hollywoodiennes nommées à la fois à l’Oscar de la meilleure actrice et au Razzie de la pire actrice pour un même rôle, celui qu’elle incarne dans Une ode américaine (Hillbilly Elegy) de Ron Howard, d’après les mémoires de J.D. Vance.

La 93e cérémonie des Oscars se déroulera le 25 avril dans deux lieux différents, au Théâtre Dolby de Los Angeles et à L’Union Station, la gare de Los Angeles, qui a servi de décor pour de nombreux films célèbres. L’événement sera retransmis en clair et en exclusivité sur Canal+ et myCanal dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 avril.

Hélène Joly

NOMINATIONS OSCARS 2021