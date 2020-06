Ce report exceptionnel a été annoncé lundi 15 juin par l’Academy Motion Picture Arts and Science, qui précise que la soirée de remise des statuettes se déroulera le 25 avril. Une décision qu’avait prédit le magazine Variety, qui évoquait depuis la mi-mai le report certain de la grand-messe du cinéma hollywoodien.

C’est la quatrième fois de leur histoire que les Oscars sont reportés. La première, en 1938, était due à une inondation dans la ville de Los Angeles, la seconde, en 1968, à l’assassinat de Martin Luther King, et la troisième en 1981, à la tentative d’assassinat du président Ronald Reagan.

« Depuis plus d’un siècle, les films jouent un rôle important en nous réconfortant, en nous inspirant et en nous divertissant dans les moments les plus sombres. Ils l’ont certainement fait cette année. En prolongeant la période d’admissibilité et la date de remise des prix, nous espérons offrir aux cinéastes la souplesse dont ils ont besoin pour terminer et sortir leurs films sans être pénalisés pour quelque chose qui échappe à tout contrôle. », a commenté le président de l’Académie David Rubin.

Les règles d’admissibilité des œuvres en compétition ont en effet été modifiées pour cadrer avec ces circonstances exceptionnelles. Les longs-métrages présentés doivent être en salle entre le 1er janvier et le 28 février 2021. Les dates limites de soumission des films ont été décalées en conséquence : les œuvres éligibles dans les catégories spécifiques comme Meilleur long métrage d’animation, Meilleur long-métrage documentaire, Meilleur court-métrage documentaire, Meilleur long-métrage international, Meilleur court-métrage d’animation et Meilleur court-métrage en live-action devront être présentées avant le 1er décembre 2020 et celles des catégories générales, comme Meilleur film, Meilleure photographie, Meilleure musique ou encore Meilleure chanson auront jusqu’au 15 janvier 2021 pour être soumises.

En avril dernier, la règle autorisant à concourir les films sortis en VOD ou sur les plateformes de SVOD durant la pandémie a également été assouplie, afin que ceux-ci puissent avoir une chance d’être primés malgré la fermeture des salles. Une décision temporaire annoncée par l’Académie, couplée à l’assemblement du Meilleur mixage de son et du Meilleur montage de son en une seule et même catégorie, Meilleur son.

Face à ce décalage, inévitablement, l’effet domino des cérémonies liées à la grande soirée s’est fait ressentir. Les BAFTA ont déjà reporté leur remise de prix pour précéder les Oscars, soit le 11 avril 2021, et la remise des prix scientifiques et techniques de l’Académie est repoussée à une date ultérieure encore non déterminée. Quant aux Golden Globes, antichambre des Oscars, Variety indique que la décision définitive n’a pas encore été prise. En toute logique, celle-ci ne devrait pas tarder à être annoncée.

Prévue en décembre, l’ouverture de l’Academy Museum Motion Pictures sur l’histoire de l’industrie du cinéma américain et de la cérémonie a été repoussée au 30 avril 2021, cinq jours après la 93e remise des prestigieuses statuettes. Ouvert au public, celui-ci rassemblera une large collection d’archives et d’accessoires originaux issus de productions mythiques.

Voici le nouveau calendrier actualisé de la saison des prix 2021, relayé par Variety :

Here’s what you need to know about the #Oscars:

– For this awards year only, streamed films will be eligible for Best Picture

– Going forward, the Sound Mixing and Sound Editing awards will be combined into one category: Best Sound

For more details: https://t.co/LjBJJHExCN

— The Academy (@TheAcademy) April 28, 2020