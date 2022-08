Résumé : Les habitants d’une vallée perdue au fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

♥♥♥♥ ♥

« Je jetterai sur toi des impuretés, je t’avilirai, et je te donnerai en spectacle ». C’est par ce verset du Livre de Nahum, l’un des douze petits prophètes de l’Ancien Testament, que Jordan Peele ouvre son troisième long-métrage, Nope. Des mots qui résument l’intention de son film dans la même continuité que Get Out et Us par l’utilisation d’éléments surnaturels traitant de problèmes raciaux et sociétaux. Nope ne déroge pas à la règle en allant jusqu’à réinventer le film de science-fiction extraterrestre avec un certain brio. Toujours du côté du film à suspense plus que d’horreur, Jordan Peele présente la famille Haywood qui tient le seul ranch de dresseurs de cheveux pour le divertissement tenu par des noirs. Comme ils se plaisent à le dire, c’est un métier qu’ils ont dans le sang depuis que le cinéma. Leur arrière-arrière-arrière-grand-père n’était autre que le jockey à cheval, pris en photo par Muybridge pour sa célèbre décomposition photographique du mouvement. Une mise en abyme du cinéma et de son caractère double, entre art et divertissement, qui parcourt le long-métrage et donne une de ses clés de lecture. Le film est également traversé par le récit d’un chimpanzé, Gordy, star d’une sitcom, qui interroge le spectateur sur la condition animale et la curiosité malsaine de connaître les détails les plus funestes de l’événement. À la limite d’un huis clos à ciel ouvert, Nope enferme ses personnages dans le creux d’une vallée où stagne des nuages menaçants. Jouant savamment avec les nerfs et les attentes, le film passe sa première partie à déconstruire les certitudes sur le déroulé de son scénario dans le but de surprendre. Puis dans son dernier tiers, Nope s’emballe et offre des scènes rythmées où la caméra se libère à coup de plans-séquences, donnant lieu à une conclusion épique d’une beauté et d’une poésie inattendues.Jordan Peele livre ainsi un troisième long-métrage à la hauteur de ses deux prédécesseurs dans un mélange équilibré de suspense et d’humour pour aborder les enjeux sociétaux de manière pertinente. Contrairement à certains réalisateurs qui aiment distiller des détails permettant de créer des théories sur leurs œuvres, Jordan Peele veille à montrer clairement son intention par le biais des images. Il est alors à la charge du spectateur de les mettre en lien afin de comprendre son message qui ne se résume pas à un film d’extraterrestre innovant. Bien qu’il puisse tout à fait s’apprécier par cette seule dimension.

Emilie Bollache