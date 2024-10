Le remake de Running Man, réalisé par Edgar Wright, a trouvé deux de ses principaux antagonistes qui seront incarnés par Josh Brolin et Lee Pace.

Edgar Wright, réalisateur de la trilogie Cornetto (2004, 2007 et 2013), Scott Pilgrim vs The World (2010) ou plus récemment Last Night in Soho (2021) s’attaque au roman The Running Man de Stephen King, publié sous le nom de plume Richard Bachman en 1982.

L’histoire se concentre sur un jeu télévisé populaire aux États-Unis devenus totalitaires : la Grande Traque. Les participants doivent échapper à des tueurs qui les poursuivent grâce à l’aide de la population. Ben Richards, protagoniste principal, s’inscrit dans le but de gagner de l’argent pour sa fille malade.

Un précurseur d’œuvres dystopiques comme Hunger Games, dont une première adaptation avait déjà été réalisée en 1987 par Paul Michael Glaser (bien connu pour avoir interprété David Starsky dans la série Starsky et Hutch) avec Arnold Schwarzenegger en tête d’affiche. Un film au succès mitigé qui avait laissé quelques regrets à l’acteur, mais qui est aujourd’hui bien connu du grand public.

Les acteurs Josh Brolin (Avengers : Endgame, Dune : Deuxième Partie) et Lee Pace (Les Gardiens de la Galaxie, Halt and Catch Fire) rejoignent le casting de cette nouvelle version par Edgar Wright. Le premier y incarnera l’un des producteurs de la Grande Traque, le second l’un des tueurs impitoyables qui s’attaque aux participants.

Ils complètent un casting déjà composé de Glen Powell, Katy O’Brian, Karl Glusman ou encore Daniel Ezra. Powell interprétera le personnage principal, désespéré, qui dévoilera certains secrets de l’émission. O’Brian jouera l’une des autres participantes.

Edgar Wright est aussi scénariste sur le film, accompagné de Michael Becall, son collaborateur sur Scott Pilgrim vs The World et la série Netflix Scott Pilgrim Prend son Envol (2023). Wright officiera comme souvent à la production, avec Nira Park et Simon Kinberg.

Running Man est attendu dans les salles obscures françaises le 19 novembre 2025.

Florian Boulland