Une nouvelle adaptation de Running Man, le roman dystopique de Stephen King, est en préparation avec Edgar Wright.

The Running Man est un des premiers romans de Stephen King, écrit au début des années soixante-dix mais qu’il ne put publier que dans les années 80, sous le pseudonyme de Richard Bachman. Ce roman dystopique n’est plus très loin de nous maintenant puisque l’action prend place en 2025.

Alors que les États-Unis sont devenus une dictature, Ben Richards s’inscrit à un nouveau type de jeu télévisé pour sauver sa fille. Durant trente jours, il devra échapper aux tueurs que la production lance à ses trousses.

L’histoire reprend donc le thème très contemporain de la télé-réalité déviante. Une première adaptation avait été tournée en 1987 avec Arnold Schwarzenegger. Plus orientée action, cette version réalisée par Paul Michael Glazer (Starsky et Hutch) était un véhicule pour la star bodybuildée, alors au faîte de sa gloire.

Edgar Wright, réalisateur de Shaun of the Dead, Hot Fuzz ou encore Baby Driver, aurait dit en 2017 que s’il ne devait faire un seul remake, ce serait celui-là. C’est désormais une réalité. Wright prépare un nouveau script plus fidèle au livre avec Michael Bacall, son scénariste sur Scott Pilgrim, rapporte Deadline.

Porté par la Paramount, le projet sera produit par Simon Kinberg, producteur de Deadpool et des films X-men, via sa société Genre Films, aux côtés de Nira Parks pour Complete Fiction, la compagnie d’Edgar Wright.

En attendant, le prochain film de Wright, Last Night in Soho, un intrigant film d’horreur psychologique, devrait sortir en novembre cette année. Le réalisateur a également été acclamé au Festival de Sundance le mois dernier pour son documentaire musical The Sparks Brothers. D’autres projets pullulent dans sa tête, comme une adaptation du roman à suspense d’Adrian McKinty, La Chaîne, une autre de Set my heart to five, un livre de science-fiction, et éventuellement une suite à Baby Driver.

Raphaël Mussard