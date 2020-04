Pour son prochain film, le cinéaste et scénariste britannique abordera le genre de la science-fiction en adaptant le roman Set my Heart to Five de Simon Stephenson.

Ses hilarants et excellents Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le dernier pub avant la fin du monde, puis dernièrement son fougueux Baby Driver, ont forgé sa réputation.

Selon The Hollywood Reporter, Edgar Wright s’apprête désormais à faire une incursion dans l’univers de la science-fiction en portant à l’écran le prochain livre de Simon Stephenson, Set my Heart to Five, l’histoire d’un robot qui apprend à aimer.

Une intrigue singulière et pleine de charme située en 2054, année où Jared, un androïde dentiste, subit une sorte de réveil émotionnel grâce au visionnage de films des années 1980-1990. Le protagoniste robotique se lance alors dans une quête pour sensibiliser ses semblables aux sentiments, et à l’utilité de ressentir des émotions. Il partira notamment sur les traces de son créateur sur la côte ouest des États-Unis, pour composer le scénario d’un film susceptible de changer le monde.

Un curieux synopsis chargé d’influences culturelles, qui pourrait être le croisement entre Intelligence Artificielle de Steven Spielberg et Wall-E de Andrew Stanton, le chef-d’œuvre des studios Pixar.

Les droits du roman, qui paraîtra en mai prochain, ont été achetés par Working Title Films, société qui a collaboré à plusieurs reprises avec Wright, et l’épaule d’ailleurs avec Focus Features dans la production de son prochain thriller psychologique Last Night in Soho. Une histoire horrifique se déroulant à Londres, coécrite par l’autrice de comics écossaise Krysty Wilson-Cairns et portée par Anya Taylor-Joy – actuellement envisagée pour jouer la jeune Furiosa dans le prochain Mad Max. Le réalisateur se dit également prêt à apporter une suite à son opus phare Baby Driver. Un agenda bien rempli.