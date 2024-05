Le réalisateur de Last Night in Soho, Baby Driver et Shaun of the Dead pourrait diriger cette nouvelle version, avec en vedette Sydney Sweeney dans le rôle-titre.

Plus d’un an après son annonce, le projet de remake de Barbarella fait à nouveau parler de lui. Toujours porté par Sydney Sweeney, révélation d’Euphoria et star montante d’Hollywood, le futur film aurait enfin trouvé son réalisateur. Selon Deadline, c’est le Britannique Edgar Wright qui serait en passe de réaliser cette nouvelle mouture.

Découvert en 2004 avec la géniale comédie horrifique Shawn of the Dead, Wright n’a eu de cesse de s’illustrer dans des genres divers et variés, y insufflant à chaque fois son sens de la mise en scène et une bonne dose d’humour ravageur.

De Hot Fuzz à Baby Driver en passant par Le Dernier pub avant la fin du monde, il s’est construit une œuvre aussi cohérente que réjouissante où le rire côtoie harmonieusement l’émotion, avec des clins d’œil à la culture populaire et des trouvailles inventives.

Son dernier film, l’excellent Last Night in Soho, se présente cependant comme un pas de côté. L’humour se fait plus rare ; l’intrigue versant plus volontiers dans une horreur psychologique premier degré. Barbarella pourrait donc représenter un parfait retour à un ton plus léger pour le réalisateur, en plus de lui permettre d’explorer le genre du space opera.

Avant même de devenir un film culte, Barbarella est un personnage de bande dessinée créé par Jean-Claude Forest en 1962. En pleine période de révolution sexuelle, l’héroïne incarne un fantasme de femme forte, indépendante et sexuellement libérée. L’adaptation cinématographique de Roger Vadim, sorti six ans plus tard, ne fait qu’entériner cette image, faisant au passage de Jane Fonda une véritable icône pop.

Outre ce nouveau duo réalisateur/actrice, s’ajoute également le nom de la scénariste Jane Goldman. Fidèle collaboratrice de Matthew Vaughn depuis Stardust, celle-ci aura contribué à relancer la franchise X-Men avec X-Men : Le Commencement, mais aussi à créer la saga Kingsman. Une carrière riche en succès qui pourrait laisser entendre que ce nouveau Barbarella pourrait être la première pierre d’une nouvelle franchise.

Pour l’heure, aucune date de tournage n’a encore été annoncée, mais on sait d’ores et déjà qu’il ne devrait pas avoir lieu avant quelque temps. Car Edgar Wright devrait tourner le remake d’un autre film de science-fiction, avec son adaptation de Running Man, d’après un roman de Stephen King.

Timothée Giret