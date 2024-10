Cédric Klapisch, connu pour Chacun Cherche son Chat, Le Péril Jeune, Un Air de Famille et bien sûr la trilogie des aventures de Xavier Rousseau, a été choisi pour réaliser la 50e Cérémonie des César.

2025 est une année importante pour les César. Cette grande remise de prix du cinéma français, créée en 1976, souffle son cinquantième anniversaire. Après l’annonce des César d’Honneur avec Julia Roberts et Costa-Gavras, l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma invite Cédric Klapisch à mettre en scène cet événement spécial.

Décrit comme un cinéaste faisant preuve « d’une maîtrise technique et narrative et d’une créativité qu’il n’a jamais cessé de renouveler tout au long de sa carrière », l’homme aujourd’hui âge de 63 ans a toujours réalisé des films qui « résonnent au-delà des frontières culturelles et générationnelles ».

Après avoir raté son concours d’entrée à l’Institut des Hautes Études Cinématographiques, Cédric Klapisch étudie le cinéma à la Sorbonne ainsi qu’à l’Université de New York pendant deux ans. Il réalise son premier court-métrage, Glamour Toujours, en 1984, et plusieurs autres avant de rentrer en France. Il travaille comme électricien sur quelques films avant de revenir à la mise en scène grâce à la société de production Lazennec. En 1989, son court-métrage Ce qui me meut, récompensé dans plusieurs festivals lui offre plusieurs opportunités.

C’est en 1992 qu’il réalise son premier long-métrage, Rien du Tout où le gérant d’un magasin essaie de nouvelles techniques de management sur ses employés. Il se lance ensuite dans un téléfilm sur les années lycée pour Arte, Le Péril Jeune (1994). L’œuvre raconte l’histoire de quatre amis de terminale qui se retrouvent pour l’accouchement de la femme d’un cinquième ami décédé. Le long-métrage est très bien reçu et a même le droit à une sortie en salles.

Les films Chacun Cherche son Chat, (1996), Un Air de Famille (1996), adaptation d’une pièce de théâtre de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, ou encore Peut-être (1999), avec Jean-Paul Belmondo, confirment son talent et lui permettent d’obtenir une certaine renommée.

En 2002, Klapisch démarre la trilogie pour laquelle il est le plus connu, narrant l’histoire de Xavier Rousseau, interprété par son acteur fétiche Romain Duris. L’Auberge Espagnole relate l’année Erasmus d’un jeune étudiant en sciences économiques. Le film devient le plus grand succès du réalisateur et donne lieu à deux suites : Les Poupées Russes (2005) et Casse-Tête Chinois (2013).

Comme l’indique le communiqué, le cinéaste de En Corps (2022) est un artiste protéiforme, ne se cantonnant pas uniquement aux longs-métrages de fiction. Il a réalisé de nombreux documentaires, une série télévisée faisant suite à sa trilogie culte, Salade Grecque (2023), ou encore s’est intéressé au spectacle vivant.

Un choix de metteur en scène tout à fait logique qui représente toute la diversité et la qualité du cinéma français. La 50e Cérémonie des César sera diffusée le 28 février 2025, en direct et en clair sur la chaîne Canal+.

Florian Boulland