Pour son prochain film prévu en mars 2022, le réalisateur français nous emmène en Bretagne entre les univers de la danse classique et contemporaine.

Trois ans après son précédent long-métrage, Cédric Klapisch revient à la réalisation et au scénario pour En corps. Élise (Marion Barbeau), une jeune danseuse, pense avoir une vie parfaite. Cette illusion vole en éclats lorsqu’elle surprend son petit ami avec sa doublure. Une blessure qui peut l’empêcher de danser à nouveau s’ajoute à cette peine sentimentale et la pousse à trouver refuge en Bretagne. Là-bas, ses amis, un nouvel amour et la liberté que lui apporte la danse contemporaine lui permettront de se reconnecter à son père et à elle-même.

Comme pour ses deux précédents films, Klapisch devrait s’intéresser au thème de la filiation pour aider ses protagonistes à avancer. Dans Ce qui nous lie, une fratrie se réunissait à la suite de la mort de leur père pour gérer le domaine viticole familial. L’occasion pour eux de se remémorer le passé et de faire le deuil de leur enfance pour mieux vivre. Ce mal-être, lié à la famille, était également le thème de Deux Moi qui explorait dans la jungle parisienne la vie de Rémy et Mélanie, incapable de se lier aux autres avant de s’être accepté avec leurs craquelures et leur passé. Sa scène finale explorait d’ailleurs la liberté que procure la danse avec une leçon de konpa, comme achèvement de la quête des personnages et manifestation du lâcher prise qu’ils effectuaient.

Porté par la danseuse de l’Opéra de Paris Marion Barbeau, qui fait ses débuts en tant qu’actrice, En corps accueillera à nouveau Pio Marmaï (Ce qui nous lie, Comment je suis devenu super-héros) et François Civil (Deux Moi, Bac Nord) dans la filmographie du réalisateur. À leurs côtés, Denis Podalydès (La Belle Époque) et Hofesh Shechter, danseur et chorégraphe, complètent le casting.

En attendant sa sortie le 30 mars 2022, Cédric Klapisch est à retrouver prochainement sur Prime Video où il continuera sa trilogie, commencée en 2002 avec L’Auberge espagnole et conclut en 2013 par Casse-tête chinois, avec une série en huit épisodes intitulée Salade Grecque.

Emilie Bollache