Mike Flanagan, grand nom de l’horreur de ces dernières années et habitué de Stephen King, va adapter en série pour Amazon MGM le tout premier roman de l’auteur, Carrie.

Mike Flanagan n’en finit plus de montrer son amour pour Stephen King. Après une adaptation de Jessie (2017) sur Netflix, de Doctor Sleep (2019), suite de Shining, mais aussi de The Life of Chuck, qui devrait sortir prochainement, voilà qu’il s’attaque au grand classique Carrie.

Publié en 1974, il s’agit du premier roman de King, relatant l’histoire de la jeune Carrie White, une lycéenne harcelée venant d’un foyer religieux, qui va développer des pouvoirs télékinétiques.

Une première adaptation culte, Carrie, au bal du diable, citée parmi les meilleurs films d’horreur de tous les temps, a été réalisée par Brian De Palma en 1976, avec Sissy Spacek, Piper Laurie et John Travolta. Avec 30 millions récoltés au box-office pour un budget d’à peine 2 millions, le film a donné lieu à une suite sans le casting original, The Rage : Carrie 2 (1999).

D’autres adaptations ont vu le jour, notamment un téléfilm en 2002 ainsi qu’un remake au cinéma, Carrie La Vengeance (2013), avec Chloë Grace Moretz, dans le rôle-titre, et Julianne Moore, dans la peau de sa mère bigote.

C’est autour cette fois d’Amazon MGM de mettre la main sur les droits du chef-d’œuvre. Mike Flanagan a tout du candidat idéal pour s’occuper de cette nouvelle version. Ses adaptations de King, mais aussi ses séries d’horreurs à succès, notamment pour Netflix, font de lui l’une des nouvelles voix du genre.

The Haunting of Hill House (2018) et The Haunting of Bly Manor (2020), inspirés des classiques Maison Hantée de Shirley Jackson et La Tour d’Écrou d’Henry James), Midnight Mass (2021), The Midnight Club (2022), ou encore dernièrement La Chute de la Maison Usher (2023), basée sur les travaux d’Edgar Allan Poe, ont plu au grand public. Flanagan sera ici showrunner, scénariste et producteur exécutif.

La série comptera huit épisodes et amènera de nouveaux éléments, qui ne sont pas forcément présents dans le roman. Elle est annoncée comme « une réimagination audacieuse et opportune de l’histoire de Carrie White, une lycéenne marginale qui a passé sa vie recluse avec une mère dominatrice. Après la mort soudaine et prématurée de son père, Carrie se retrouve confrontée au paysage étranger du lycée public, à un scandale de harcèlement qui ébranle sa communauté et à l’émergence de mystérieux pouvoirs télékinétiques. »

Stephen King ne cesse donc de fasciner. Salem’s Lot vient de sortir sur la plateforme Max et plusieurs autres adaptations sont en préparation. Paul Greengrass travaille sur une série The Long Walk et Edgar Wright sur un remake de Running Man, dont Josh Brolin et Lee Pace viennent de rejoindre le casting.

Reste à espérer maintenant que les ajouts proposés par la série Carrie de Flanagan soient de qualité. Affaire à suivre sur les premières annonces de casting.

Florian Boulland