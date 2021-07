Le réalisateur de Docteur Sleep va de nouveau s’associer avec Netflix pour une adaptation en série des comics d’horreur Something is Killing the Children de James Tynion IV et Werther Dell-Edera.

Publié par Boom! Studios et lancé en 2019, Something is Killing the Children fut un réel succès, récipiendaire des prix Eisner, Harvey et Ringo, avec plus de 1,2 millions d’exemplaires vendus à ce jour.

L’éditeur américain est également une des plus grandes bibliothèques d’œuvres originales après Marvel et DC. De toute évidence, Netflix compte bien se servir dans leur collection. En atteste la commande d’un film live et d’une série d’animation d’après le comics BRZRKR de Matt Kindt et Keanu Reeves.

Selon le résumé officiel de Something is Killing the Children, le récit se concentre sur des enfants de la petite ville de Archer’s Peak qui commencent à disparaître et dont la plupart ne reviennent jamais. Ceux qui peuvent témoigner racontent des histoires terribles sur des créatures terrifiantes qui vivent dans l’ombre. Le seul espoir de trouver et d’éliminer la menace est l’arrivée d’une mystérieuse étrangère, qui croit les enfants et prétend voir ce qu’ils peuvent voir. Elle s’appelle Erica Slaughter. Sa profession : tueuse de monstres.

Ce nouveau projet est le fruit du deal entre Flanagan et Netflix, un contrat d’exclusivité pour plusieurs années. De cet accord sont nés les films Pas un bruit (ne pas confondre avec Sans un bruit) et Jessie adapté de la nouvelle de Stephen King. Mais aussi les séries The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, ainsi que les prochains Midnight Mass et The Midnight Club.

Mike Flanagan fait partie des talents émergents du cinéma horrifique depuis quelques années maintenant. Après deux premiers films remarqués, Absentia et Occulus, le réalisateur ne connaît pas le repos. Il a enchaîné avec Ne t’endors pas, Ouija 2 : les origines (largement plus apprécié que le premier opus, ce qui est assez rare pour le signaler), Doctor Sleep et les films précédemment cités.

Selon The Hollywood Reporter, le pilote de cette nouvelle série sera également produit par Trevor Macy et Mike Flanagan, associés au sein d’Intrepid Pictures. Le projet est encore en phase de développement et ne dispose pas encore de date de sortie.

