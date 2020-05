Le réalisateur du sequel de The Shining s’attaque à un autre roman du maître de l’horreur, Revival.

Après avoir adapté Jessie et plus récemment la suite de The Shining dans Doctor Sleep, Mike Flanagan s’apprête à poursuivre son incursion dans l’œuvre de Stephen King en portant à l’écran un autre de ses récits frissonnants. Selon Deadline, il s’agit de Revival, un roman d’horreur de l’auteur américain paru en novembre 2014, puis en 2015 sur le sol français.

Le film coproduit par Flanagan et Trevor Macy via son label Intrepid Pictures s’attellera à raconter l’histoire de livre, celle d’un révérend du Maine, Charles Jacobs, qui a une forte ascendance sur un jeune garçon nommé Jamie. Ce dernier recroise son chemin bien plus tard, alors que le jeune homme est devenu guitariste d’un groupe de rock, nomade et junkie.

Le mystérieux lien que développent Jacobs et Jamie, que l’intérêt pour l’électricité unissait déjà par le passé, vont les mener à faire un pacte « au-delà de la conception du diable », indique la description de Deadline. Une intrigue dans la veine habituelle de King, qui risque fort de dériver vers le thriller horrifique.

Reste à déterminer le potentiel de cet énième volume de l’écrivain à qui l’on doit Carrie – dont une minisérie serait développée – et Ça, auprès du public. Les adaptations de Stephen King à l’écran comptant parmi les plus lucratives de l’Histoire du cinéma et de la télévision. Pour exemple, le sequel de The Shining, sorti en novembre 2019, dont une version longue a récemment été proposée, a rapporté 72.3 millions de dollars dans le monde. Une jolie somme, qui devrait conforter Flanagan sur ses chances de rassembler à nouveau une belle audience avec sa version filmique de Revival.