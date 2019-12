Le réalisateur a révélé qu’une version étendue de la suite de Shining, plus proche du roman de Stephen King, sortira très prochainement.

Cette nouvelle de fin d’année devrait ravir les fans de Stephen King : une version longue de Doctor Sleep, le thriller de Mike Flanagan, s’apprête à voir le jour. Selon les confidences du réalisateur à Collider, il ne s’agirait pas de simples scènes supplémentaires, mais bien d’un « morceau » entier du long-métrage, financé par Warner Bros.

Et à en croire les dires de Flanagan, cette nouvelle coupe du sequel de Shining porté par Ewan McGregor n’est en rien accessoire, puisqu’elle proposerait un regard neuf sur l’œuvre de Stephen King, plus proche du roman : « Il s’agit en partie de choses tout à fait nouvelles qui n’ont jamais été incluses dans la coupe initiale, et il y a aussi une poignée de scènes étendues (ou modifiées). On n’a jamais eu l’intention de sortir cette version en salle, on a toujours su que c’était trop long […] Je ne veux rien gâcher de tout cela, mais je peux dire qu’il y a du nouveau partout (y compris dans l’acte final à l’Overlook). », explique le cinéaste, enthousiaste à l’idée de dévoiler cette version étendue qui comprendra de nouveaux éléments narratifs, absents du film sorti en octobre 2019, et de nouveaux thèmes musicaux enregistrés pour l’occasion.

Mike Flanagan assure que les fans du livre et de l’œuvre originelle seront comblés, puisque des scènes « impliquant le jeune Danny et Wendy » feraient également partie du lot de nouveautés, ainsi que « de nouvelles choses concernant la jeune Abra dans le premier acte du film, l’apprentissage de son don et comment il affecte ses parents. ». Et ce dernier d’ajouter que cette nouvelle version « peaufinée » au possible, serait beaucoup plus littéraire que la première : « […] Cela ressemble beaucoup à la lecture d’un roman… Elle est même divisée en chapitres, ce qui a donné à cette coupe une structure très amusante. ».

Pour ceux qui seraient impatients de découvrir cette coupe romanesque du film, celle-ci sera disponible en copie numérique dès janvier 2020, et sortira en février en Blu-ray et DVD.