La chaîne FX et MGM développent une fiction centrée sur Carrie White. Une version en minisérie qui promet de revisiter le roman d’horreur de Stephen King et ses adaptations sous un nouveau jour.

L’un des plus célèbres personnages des romans de Stephen King va avoir sa propre série. Il s’agit de Carrie, l’adolescente aux pouvoirs télékinésiques raillée par ses camarades de lycée, qui transforme son bal de promo en bain de sang.

Et selon les informations de Collider, cette version produite par FX et MGM Distribution (à l’origine de l’excellente série Fargo) devrait différer des précédentes adaptations, puisque Carrie White sera probablement interprétée par une actrice trans, ou racisée.

Paru en 1974, Carrie conte les persécutions que subit Carrietta White, une jeune fille du Maine âgée de 16 ans, malmenée depuis l’enfance par ses camarades mais également par sa mère, fanatique religieuse. Le livre a été adapté une première fois en 1976, dans le film devenu culte de Brian De Palma, Carrie au bal du diable, avec Sissy Spacek dans le rôle-titre. Une suite anecdotique sortie en 1999 sera réalisée par Katt Shea.

Malgré le succès de cette version, d’autres adaptations ont vu le jour, notamment une comédie musicale en 1988, puis un téléfilm – remake de De Palma – de David Carson sorti en 2002. Enfin, en 2013, la réalisatrice Kimberly Pierce signe une réadaptation contemporaine inspirée de De Palma, intitulée Carrie, la vengeance, avec Chloë Grace Moretz et Julianne Moore dans les rôles principaux.

Malgré le fait que le projet soit actuellement aux prémices de son développement, le site précise qu’il a toutes les chances d’apporter un regard neuf, plus inclusif, sur le récit avec une dimension horrifique actualisée et toute aussi terrifiante – et fascinante – que celle proposée par De Palma. Le showrunner et le scénariste de cette série limitée n’ont pas encore été annoncés.

Toutefois, la fiction devrait trouver son public. Cette année, plusieurs long-métrages tirés des œuvres de Stephen King ont vu le jour, dont Ca : chapitre 2, Doctor Sleep (le sequel de Shining), Simetierre, Jessie ou encore Dans les hautes herbes sur Netflix. L’œuvre de l’auteur reste une source inépuisable et toujours prolifique pour le grand et le petit écrans.