Le réalisateur américain Mike Flanagan va collaborer avec l’actrice culte Heather Langenkamp, l’héroïne des Griffes de la Nuit, pour The Midnight Club, une future série Netflix.

Mike Flanagan s’impose de plus en plus comme un réalisateur incontournable dans le genre fantastique. Il s’est notamment illustré avec ses adaptations de Stephen King, comme le thriller féministe Jessie et la suite de Shining, Doctor Sleep.

On a pu également découvrir récemment sur Netflix sa série The Haunting, qui propose une anthologie d’histoires de hantise d’après des classiques de la littérature d’épouvante. La première saison, The Haunting of Hill House, reprenait le roman La Maison Hantée de Shirley Jackson, tandis que la seconde, The Haunting of Bly Manor, adaptait le livre Le Tour d’écrou d’Henry James.

Flanagan poursuit sa collaboration prolifique avec la firme au N rouge pour un nouveau projet dans la même lignée. La série The Midnight Club est inspirée du livre éponyme paru en 1994 de Christopher Pike, un spécialiste de la littérature fantastique à destination du public adolescent.

Cinq jeunes gens atteints de pathologies graves sont hospitalisés dans un institut spécialisé. Ils ont pris l’habitude de se retrouver à minuit pour se raconter des histoires de fantômes. Un jour, ils font un pacte. Le premier d’entre eux à mourir devra tout faire pour contacter les autres depuis l’au-delà…

Flanagan a réuni son équipe habituelle pour cette production à travers Intrepid Pictures, la société qu’il gère avec Trevor Macy. On retrouve notamment la scénariste Leah Fong, déjà présente à l’écriture de The Haunting of Bly Manor.

Pour le casting, le cinéaste a annoncé sur Twitter une invitée de marque, une grande dame du cinéma d’horreur, Heather Langenkamp, connue pour avoir affronté l’affreux Freddy Krueger dans la saga Les Griffes de la Nuit (Nightmare on Elm Street).

« Dans le rôle de l’énigmatique médecin à la tête de cet hôpital pour jeunes adultes, je suis honoré d’accueillir Heather Langenkamp. Pour les fans d’horreur comme moi, Heather est une reine, et je suis heureux de pouvoir travailler avec elle. ».

Les rôles principaux seront tenus par les jeunes acteurs Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter et Sauriyan Sapkota. Ils seront encadrés par Zach Gilford, Samantha Sloyan et Matt Biedel. Flanagan promet par ailleurs que « d’autres visages familiers, issus des projets précédents d’Intrepid, apparaîtront comme guest stars au fur et à mesure. ».

Raphaël Mussard