Une relecture de Barbarella est en préparation avec l’actrice Sydney Sweeney, révélée dans la série Euphoria, pour succéder à Jane Fonda.

Avant même d’apparaître sur les écrans de cinéma, Barbarella était l’héroïne d’une série de bande dessinées, créée en 1962 par Jean-Claude Forest. Mettant en scène une femme forte et sexuellement libérée dans un univers de science-fiction foisonnant, la bande dessinée fit scandale dans la société française conservatrice.

Cela n’empêchera pourtant pas Barbarella de rencontrer le succès, si bien qu’un projet d’adaptation cinématographique est lancé dès 1966. C’est le célèbre producteur italien Dino de Laurentiis (Conan le Barbare, Dune de David Lynch) qui s’en charge, possédant alors les droits d’adaptation.

Sorti en 1968, le film réalisé par le cinéaste français Roger Vadim mettait l’héroïne face au savant fou Durand Durand, inventeur d’une arme destructrice. Si le long-métrage n’avait alors pas obtenu les faveurs du public, il a, au fil des années atteint le statut culte. Jane Fonda dans la peau de cette aventurière intergalactique est devenue une icône de la pop culture.

Pas étonnant donc que Sony Pictures prépare une nouvelle version contemporaine. Et après de nombreux projets envisagés, notamment une version réalisée par Robert Rodriguez (Machete, Une Nuit en Enfer) avec en vedette Rose McGowan (Scream, Planète Terreur), le nouveau Barbarella se concrétise enfin.

Si aucun scénariste ou réalisateur n’a encore été annoncé, on sait déjà qui succédera à Jane Fonda dans le rôle-titre : l’actrice Sydney Sweeney.

Avant d’être révélée au grand public grâce à son rôle dans la série Euphoria, Sweeney avait déjà joué dans plusieurs séries, comme The Handmaid’s Tale et Sharp Objects. Elle était également apparue au cinéma, dans Once Upon a Time… in Hollywood de Quentin Tarantino. Depuis, la carrière de l’actrice semble prendre de l’ampleur, puisqu’elle sera également présente au casting du futur spin-off de Spider-Man, Madame Web de S. J. Clarkson, prévu pour 2023.

En plus d’incarner le rôle principal de cette nouvelle adaptation de Barbarella, Sydney Sweeney en sera également la productrice exécutive.

Reste maintenant à trouver un réalisateur et un scénariste pour donner forme à cette nouvelle version du personnage.

