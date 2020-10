CBS All Access, prochainement renommé Paramount+, a annoncé vouloir rejouer Flashdance, le film culte de 1983, en l’adaptant en série télé.

Presque trente ans après la sortie de Flashdance réalisé par Adrian Lyne, qui avait lancé la carrière de l’actrice Jennifer Beals, le service de vidéo à la demande CBS All Access souhaite le décliner en série télévisée. Ce projet sera développé et disponible sur la plateforme Paramount +, déjà derrière une série spin-off de Grease.

Selon The Hollywood Reporter, il ne s’agira pas de la suite du film, mais bien d’un reboot plus moderne mettant en scène un nouveau personnage, à savoir une jeune femme noire strip-teaseuse rêvant de ballet. Entre romance, argent, art et amitié, elle tentera tant bien que mal à trouver sa place dans ce monde impitoyable. Pour mémoire, dans l’oeuvre originale, Jennifer Beals incarnait une soudeuse qui souhaite devenir danseuse professionnelle.

Pour cette adaptation, Lynda Obst revient à la production mais cette fois en tant que productrice exécutive de la série. Angela Robinson réalisera le pilote, et Tracy Mcmillan écrira le scénario, actuellement en développement.

Flashdance, sorti en 1983 et produit par Jerry Bruckheimer, avait fait sensation auprès du public et est rapidement devenu un véritable phénomène de la pop culture avec des titres mythiques comme What a feeling et She’s a maniac.

Slovène Vestris