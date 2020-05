Le long-métrage TriStar porté par David Bowie se dote d’une suite dirigée par Scott Derrickson, près de trente-quatre ans après sa sortie.

Nouvelle occurrence dans la collection de suites tardives de films cultes qui ne cesse de s’étoffer, celui de Labyrinthe de Jim Henson (créateur du Muppet Show), sorti en 1986.

Si le long-métrage écrit par Terry Jones, membre éminent et réalisateur des comédies des Monty Python, et produit par Lucasfilm fût un échec au box-office, impossible d’oublier la performance de David Bowie en roi des Gobelins, l’un des rôles marquants de la carrière du chanteur à l’écran, et celle de la jeune Jennifer Connelly, adolescente transportée dans un royaume merveilleux.

Après un projet de spin-off évoqué en 2016 avec Nicole Perlman (Les Gardiens de la Galaxie) à l’écriture, il semblerait qu’une suite menée par Scott Derrickson (Sinister, Délivre-nous du mal, Docteur Strange) soit désormais en développement chez TriStar Pictures. Le cinéaste qui a récemment laissé la réalisation de Doctor Strange 2 à Sam Raimi devrait selon Deadline Hollywood prendre la barre de cette aventure scénarisée par Maggie Levin.

Cette dernière a participé à l’écriture de la série d’anthologie horrifique Into the Dark, disponible sur Amazon Prime Video. Lisa Henson, la fille de Jim Henson, et son frère Brian Henson, – qui doublait le personnage du gobelin Hoggle dans la version originale de Labyrinthe -, superviseront la production via le label familial The Jim Henson Company.

Si aucun détail n’est encore connu, l’univers fantastique conçu par Jim Henson et l’illustrateur de contes féeriques britanniques Brian Froud (Dark Crystal) a donné lieu à de nombreux dérivés en bande dessinées, romans et jeux vidéo, ainsi qu’à un bal masqué annuel qui réunit les fans du film. Un imaginaire foisonnant sur lequel pourra s’appuyer l’équipe pour concevoir cette suite distribuée par TriStar Pictures.