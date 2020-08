C’est désormais officiel, Jennifer Grey reprendra son rôle de Bébé dans une suite tardive de la comédie musicale culte Dirty Dancing.

Alors que Grease s’apprête à connaître un prequel centré sur la naissance de l’idylle entre Danny (John Travolta) et Sandy (Olivia Newton-John), c’est au tour d’une autre comédie musicale mythique de faire son grand retour sur les écrans, l’incontournable Dirty Dancing.

Une information confirmée à Deadline ce 6 août par Jon Feltheimer, PDG de Lionsgate. Une nouvelle d’autant plus surprenante que contrairement aux autres sequels du genre, la star du film sorti il y a 33 ans, Patrick Swayze, est décédé en 2009 et ne pourra donc reprendre son rôle emblématique de Johnny Castel.

Selon les premiers détails divulgués du projet dirigé par Jonathan Levine (Warm Bodies) et Gillian Bohrer à partir d’un scénario de Mikki Daughtry, Jennifer Grey, l’interprète de Bébé, partenaire de scène et amante du fougueux Johnny, professeur de danse dans un village estival des années 1960, devrait à nouveau camper l’héroïne et participer à l’élaboration du film en tant que productrice-exécutive.

Si peu de choses sont encore connues du casting ou de l’intrigue, Feltheimer a assuré au site américain : « Ce sera exactement le genre de film romantique et nostalgique que les fans de la franchise attendaient et qui en a fait le titre le plus vendu de l’histoire de la société ».

En effet, la comédie musicale culte sortie en 1987 a rapporté 218 millions de dollars dans le monde pour un budget initial de 5 millions. Un énorme succès couronné d’un Oscar et d’un Golden Globe pour le titre mythique « (I’ve Had) The Time of My Life » de Frank Previte, qui anime la chorégraphie finale, popularisée par le porté du couple, maintes fois reproduit ou parodié.

Une suite au film de Emile Ardolino avait été commandée en 2004 par Lionsgate, désormais détenteur des droits du long-métrage. Intitulé Havana Nights, ce sequel beaucoup moins connu et réputé que son aîné, vit tout de même le retour de Patrick Swayze et rapporta la somme de 28 millions de dollars.

Malgré l’aura de Dirty Dancing, la réception de ce nouveau projet reste encore à déterminer.