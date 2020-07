Le prequel de la comédie musicale culte de 1978 se dote d’un réalisateur, Brett Haley, qui devrait concrétiser ce projet de la Paramount, dont le casting demeure encore inconnu.

Après les deux volets de Mamma Mia et le développement du très attendu West Side Story par Steven Spielberg, les comédies musicales semblent revenir sur le devant de la scène – ou premier plan.

Le studio Paramount nourrit depuis quelques temps le projet de proposer un dérivé de Grease, immense succès porté par John Travolta et Olivia Newton-John, devenu un incontournable du genre quasi-immédiatement après sa sortie en 1978.

Le prequel intitulé Summer Lovin’ devrait s’appuyer sur l’histoire du couple formé par Danny (Travolta) et Sandy (Newton-John), héros du film de Randal Kleiser. Deux adolescents qui à la suite d’une idylle estivale se retrouvent dans le même lycée, et entament un chassé-croisé amoureux. Le nouveau film écrit par la scénariste Leah McKendrick (M.F.A, Le danger vient de la famille) livrerait les dessous de l’été où est née leur relation.

Malgré une suite moins populaire, Grease 2, sortie en 1982 avec Michelle Pfeiffer, et après un remake avec Vanessa Hudgens en 2016, le prequel verra donc bien le jour, mené par Brett Haley. Le cinéaste a récemment réalisé Tous nos jours parfaits, un teen-movie sorti sur Netflix en février dernier avec Elle Fanning en tête d’affiche, adapté du roman de Jennifer Niven, et scénarisé par cette dernière. Les détails sur le casting et l’intrigue de Summer Lovin’ ne sont pas encore connus.

D’après les déclarations de la Paramount relayées par Deadline, si cette nouvelle production – sur laquelle le studio semble miser – venait à trouver son public, elle pourrait marquer le début d’une franchise. De quoi contenter les nostalgiques de l’univers enjoué de Kleiser, qui avait rapporté la jolie somme de 366 millions de dollars au box-office mondial.