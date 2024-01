L’Académie des Oscars a révélé sa sélection pour cette 96e édition. C’est Oppenheimer, grand favori, qui donne le coup d’envoi avec treize nominations. Pauvres créatures sera son principal concurrent avec onze citations, après Killers of the Flower moon dans dix catégories. L’autre grand triomphe de 2023 au box-office, Barbie de Greta Gerwig, a recueilli huit nominations. Voici ce qu’il faut retenir de la sélection.

La liste des nommés aux Oscars 2024 dévoilée ce mardi 23 janvier, semble toujours être en accord avec les Golden Globes et les Critics Choice Awards, qui viennent de récompenser leurs vainqueurs.

Sans suprise, Oppenheimer, Pauvres créatures, Killer of the Flower Moon et Barbie, ouvriront le bal le 10 mars prochain, à Los Angeles.

C’est le biopic dramatique de Christopher Nolan, qui s’impose cette année en accumulant pas moins de treize nominations. C’est presque autant que La La Land et Titanic, avec au compteur, quatorze nominations.

Le réalisateur du père de la bombe atomique est en lice pour la meilleure réalisation, tandis que son acteur principal Cillian Murphy concourt pour la première fois à l’Oscar du meilleur acteur.

Oppenheimer est l’un des plus gros succès au box office de 2023, avec à ses côtés Barbie de Greta Gerwig, qui n’a pas été retenue parmi la meilleure réalisation. Pauvres créatures de Yorgos Lanthimos, tout juste sorti en salles, suit de près avec onze nominations.

Déjà gagnante de l’Oscar de la meilleure actrice en 2017 pour La La Land , Emma Stone (Cruella) est pressentie une nouvelle fois dans cette catégorie pour sa performance éblouissante dans Pauvres créatures.

Mais la concurrence est féroce, avec l’actrice Lily Gladstone, applaudie pour son rôle dans Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, qui a récolté dix nominations.

Après l’obtention du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes, la cinéaste française Justine Triet et son équipe n’en ont pas fini avec la reconnaissance pour Anatomie d’une chute.

Lauréat de la Palme d’Or en 2023, le film a été nommé dans 5 catégories aux Oscars : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario original, meilleur montage et meilleure actrice pour Sandra Hüller.

Véritable phénomène de l’été, Barbie n’est pas en reste avec huit chances de rafler un trophée, dont deux pour sa musique.

L’acteur Ryan Gosling, qui incarne avec brio Ken, est en lice dans deux catégories, celle du meilleur second rôle masculin, et celle de la meilleure chanson originale pour I’m Just Ken, écrite et produite par Mark Ronson et Andrew Wyatt.

La cérémonie se tiendra le 10 mars 2024 à Los Angeles. En attendant, voici la liste complète des nommés.

Clara Duboc

Nominations Oscars 2024