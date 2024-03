Alexandre Dumas est à nouveau sur le devant de la scène. Après l’adaptation des Trois Mousquetaires en deux parties, D’Artagnan et Milady, par Martin Bourboulon, voici le premier teaser du Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney en tête d’affiche.

« Ce n’est pas de la vengeance, c’est de la justice. » Le ton est donné dans le premier teaser de l’adaptation du Comte de Monte-Cristo par le duo de réalisateurs Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte.

Les deux hommes, qui ont travaillé ensemble à l’écriture des Papa ou Maman (2015 et 2016) ainsi qu’à la mise en scène du Prénom (2012) et du Meilleur reste à venir (2019), s’attaquent au chef d’œuvre d’Alexandre Dumas.

Le célèbre écrivain français semble plus populaire que jamais. L’adaptation en diptyque des Trois Mousquetaires a marqué le paysage cinématographique français, remportant notamment le César des meilleurs décors lors de la cérémonie du mois dernier.

C’est maintenant au tour du Comte de Monte-Cristo, roman écrit par Alexandre Dumas en collaboration avec Auguste Maquet et publié sous forme de feuilleton entre 1844 et 1846. Il raconte l’histoire d’Edmond Dantès, jeune marin arrivant à Marseille pour épouser Catalane Mercédès. Accusé de complot contre le roi, il passe quatorze ans en prison avant d’en sortir pour se venger, et plus exactement réclamer justice selon le teaser.

Le personnage a une résonance toute particulière puisqu’il est souvent considéré comme une inspiration pour les super-héros. Luttant pour un idéal de justice sous une identité secrète et à l’aide de facultés exceptionnelles, il regroupe les caractéristiques principales de ces figures de fiction qui ont marqué le cinéma ces dernières années. Il a donc de quoi captiver les spectateurs.

Les première images promettent du grand spectacle. Plans larges sur des paysages splendides, navires, costumes d’époque, combats chorégraphiés et un Pierre Niney en colère coiffé d’un haut de forme et arborant une petite moustache. Ce dernier est accompagné au casting d’Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomeil, Bastien Bouillon, Laurent Laffite ou encore Pierfrancesco Favino.

Le cinéma français propose de plus en plus de projets ambitieux et veut montrer que le divertissement spectaculaire n’est pas seulement réservé à Hollywood. Reste à voir. Le film est attendu dans nos salles obscures pour le 28 juin de cette année.

Florian Boulland