Annoncée pour fin 2020, l’adaptation du roman post-apocalyptique de Stephen King, The Stand ( Le Fléau ), se dévoile enfin dans un premier teaser.

Cette minisérie de neuf épisodes, qui sera tirée de l’œuvre éponyme du maître de l’horreur publiée en 1978 puis révisée en 1990, s’ancrera dans un présent alternatif ravagé par une pandémie de grippe créée en laboratoire, qui anéantira les États-Unis. Les quelques survivants vont alors se répartir en deux camps – le Bien et le Mal – et se livrer à une bataille pour le futur de la vie sur Terre.

À la tête de ces deux communautés, nous retrouvons Whoopi Goldberg (La couleur pourpre) pour incarner le personnage de la Mère Abigaël, une vielle femme aveugle qui affrontera, aux côtés des autres survivants, Randall Flagg, alias The Dark Man, un personnage maléfique et terrifiant. C’est l’acteur de Big Little Lies, Alexander Skarsgård, qui prête ses traits à cette figure diabolique.

D’autres acteurs tels que James Marsden (X-Men), Amber Heard (Aquaman), Odessa Young, Jovan Adepo (Fences) Katherine McNamara (Le Labyrinthe) ou encore Henry Zaga (Les Nouveaux Mutants) seront également de la partie.

La réalisation de la série, showrunnée par Benjamin Cavell et Taylor Elmore à qui l’on doit notamment le scénario de Justified, est confiée au réalisateur américain Josh Boone, en place sur ce projet depuis 2014 et dont le film Les Nouveaux Mutants est actuellement en salle.

The Stand connaîtra par ailleurs une fin différente de celle du roman populaire de King, spécialement réécrite par ce dernier comme le précise The Playlist. La chronologie sera également revue et bouleversée, contrairement à sa première adaptation en 1994 avec Gary Sinise, Molly Ringwald et Jamey Sheridan qui adoptait une temporalité classique.

Ces premières images prometteuses d’une trentaine de secondes nous font découvrir une galerie de personnages, évoluant dans un univers apocalyptique obscur et inquiétant.

Si la minisérie sera disponible aux États-Unis à partir du 17 décembre sur la plateforme de streaming CBS All Access, aucune date de diffusion française n’a encore été annoncée.

Olivia Daëron-Precy