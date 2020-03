« This is how it works », explique calmement Stephen King, alors qu’il détaille dans un chapitre audio de son roman de 1978, comment s’étend une pandémie.

Le virus inspire déjà les auteurs. Et qui d’autre que Stephen King, le roi du thriller horrifique, pour conter les circonstances de la propagation du Coronavirus ? L’écrivain avait déjà consacré un roman au thème de la pandémie, Le Fléau (The Stand), sorti en 1978.

Dans ce livre, une grippe créée en laboratoire se répand aux États-Unis, décimant la population. Depuis sa publication, l’auteur de Shining actualise certaines parties pour cadrer avec des références culturelles plus contemporaines.

Nul doute que le Covid-19 et l’état d’urgence sanitaire général dans lequel est plongé le monde constituent pour lui un véritable trésor.

Quarante-deux ans après la sortie du Fléau, Stephen King est donc revenu à l’ouvrage plus que jamais d’actualité, gratifiant ses lecteurs d’un enregistrement audio – disponible sur Youtube depuis le 22 mars – de son huitième chapitre dans lequel il explique théâtralement la facilité alarmante avec laquelle se propage une pandémie.

Un ajout notamment commenté par Deadline. Le maître de l’horreur a partagé l’extrait depuis son compte Twitter, spécifiant néanmoins pour éviter toute méprise que le Coronavirus n’est pas aussi mortel que sa « super-grippe » fictive.

À l’instar de nombreuses œuvres de King, le succès particulier du Fléau lui a valu d’être adapté d’abord en minisérie en 1990 par Mick Garris, puis en comics Marvel dès 2008. Prochainement, une autre série de dix épisodes pilotée par Josh Boone devrait être diffusée sur CBS All Access. Ce projet annoncé en janvier 2019 survient après l’abandon d’une adaptation cinématographique longtemps évoquée par Warner Bros.

Faut-il s’attendre à ce que le chapitre rapproché du Covid-19 voit le jour sous forme de film ? L’hypothèse est à envisager, étant donné que l’œuvre de Stephen King reste à ce jour une source d’inspiration inépuisable pour les cinéastes. Son apport à la multitude de performances proposées par les artistes pendant le confinement ne devrait pas passer inaperçu.

Chapter 8 of THE STAND. This is how it works. Heed. (But remember COID-19 is not as lethal as the superflu.)https://t.co/yqvwbjoVMs

— Stephen King (@StephenKing) March 22, 2020