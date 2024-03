Il aura fallu attendre plus de 35 ans, mais voici enfin Beetlejuice Beetlejuice. La suite du classique de Tim Burton, avec Michael Keaton dans le rôle-titre, se révèle dans une première bande d’annonce.

Beetlejuice Beetlejuice – et non on ne prononcera pas son nom une troisième fois – est à l’approche ! La première bande d’annonce de la suite du film culte est maintenant disponible.

Le film inaugural, sorti en 1988, a permis à Tim Burton de s’affirmer en tant que réalisateur, présentant au monde une patte artistique extrêmement reconnaissable.

Il raconte l’histoire de deux jeunes mariés décédés qui reviennent dans leur maison pour la hanter. Ne réussissant pas à faire déguerpir les nouveaux propriétaires, ils confient cette mission à un « bio-exorciste » du nom de Beetlejuice.

Voici ce que nous promet le synopsis de la suite : « Beetlejuice est de retour ! Après une tragédie familiale inattendue, trois générations de la famille Deetz reviennent à Winter River. Toujours hantée par Beetlejuice, la vie de Lydia est bouleversée lorsque sa fille adolescente rebelle, Astrid, découvre la mystérieuse maquette de la ville dans le grenier et que le portail vers l’au-delà est accidentellement ouvert. Les problèmes se multipliant dans les deux royaumes, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un ne prononce trois fois le nom de Beetlejuice et que l’espiègle démon ne revienne pour semer la pagaille à sa manière. »

Une partie du casting original sera de retour, notamment Winona Ryder (Lydia Deetz), Catherine O’Hara (Delia Deetz) et Michael Keaton (Beetlejuice). Plusieurs nouveaux venus au monde burtonien seront aussi à l’affiche du film : Monica Bellucci, Justin Theroux, Willem Dafoe, mais aussi la star montante de la série Mercredi, Jenna Ortega, qui interprétera la fille de Lydia.

Ce sont d’ailleurs les scénaristes de la série Mercredi, Al Gough et Miles Millar, qui se sont occupés d’écrire cette suite. Et pas d’inquiétude, Danny Elfman sera bien de retour pour la bande originale !

Le teaser trailer nous permet de retrouver la petite ville de Winter River et ses maisons de banlieues américaines, si chères au cinéma de Tim Burton. La famille Deetz se trouve à un enterrement avant que Jenna Ortega (Astrid) ne tombe sur la maquette de la ville. Les images nous montrent ensuite Beetlejuice apparaissant ensuite face à Lydia, avant de lancer sa fameuse réplique « The juice is loose ! ». De quoi faire remonter de nombreux souvenirs.

Le film est attendu le 6 Septembre aux États-Unis et le 11 Septembre par chez nous. C’est un vrai plaisir que de voir Tim Burton retourner à ses premières amours pour offrir une œuvre empreinte de nostalgie, fidèle à son cinéma.

Florian Boulland