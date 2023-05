La suite du film culte de Tim Burton sorti en 1988 poursuit son avancée. Les studios Warner ont annoncé un nouveau nom au casting, un début de tournage et une date de sortie dans les salles pour l’automne 2024.

Le film en préparation est l’aboutissement d’un long chemin semé d’embûches. « Il est possible que le navire ait fait naufrage », indiquait Michael Keaton en 2016. « Il n’y a pas de plan concret » expliquait également de son côté Tim Burton.

Pour autant, et après des aller-retours sur le scénario au cours des dernières années, il semble que le projet soit définitivement sur la rampe de lancement, marqué par le retour de Winona Ryder en Lydia et de Michael Keaton dans la peau du bio-exorciste.

On sait désormais que Jenna Ortega (Scream 6) sera bel et bien de la partie et retrouvera donc Tim Burton après la série Wednesday, dont la deuxième est en cours de production. Elle interprétera la fille de Lydia.

Aujourd’hui, on apprend également que Justin Theroux (American Psycho, Mulholland Drive, The Leftovers) rejoint le casting dans un rôle encore tenu secret. L’acteur est actuellement à l’affiche de plusieurs séries, dont White House Plumbers pour HBO et The Mosquito Coast pour Apple TV+.

Côté scénario, Tim Burton s’est entouré de connaissances avec lesquelles il a déjà travaillé. La dernière version du script est ainsi écrite par Alfred Gough et Miles Millar, les scénaristes de la première saison de Wednesday.

On ne sait que très peu de choses concernant la production si ce n’est qu’elle démarre ce mercredi au Royaume-Uni. Warner Bros a également révélé une date de sortie dans les salles américaines le 6 septembre 2024. Aucune date encore pour la France.

Tim Burton officiera comme producteur, aux côtés de Tommy Harper (producteur exécutif de Top Gun : Maverick et Wednesday), Plan B (société de production de Brad Pitt), Marc Toberoff et David Geffen (co-créateur des studios DreamWorks).

