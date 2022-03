Dans les tiroirs depuis plus de trente ans, la suite du film culte de Tim Burton voit enfin le bout du tunnel avec l’implication de Brad Pitt à la production pour un début de tournage envisagé dès cet été et le retour potentiel de Winona Ryder et Michael Keaton.

Sorti en 1988, Beetlejuice n’est que le second long-métrage de Tim Burton. Il lui permet de poser les bases de son style et de récolter un joli succès aussi bien commercial que critique, tout en révélant Winona Ryder au grand public et affirmer la carrière de Michael Keaton.

Dès 1990, Tim Burton souhaite en faire une suite. Si les deux acteurs sont partants en fonction du scénario qui sera délivré, celui-ci aura justement du mal à voir le jour. Un temps envisagé pour se dérouler à Hawaï, Beetlejuice 2 est retardé à cause du tournage de Batman : Le Défi.

En 2011, un nouveau scénariste est engagé par Warner Bros et la production est lancée quatre ans plus tard. En 2015, Winona Ryder, Michael Keaton et Tim Burton annoncent leur participation au projet mais, depuis, c’est le silence radio.

Aujourd’hui, c’est grâce à la société de production de Brad Pitt, Plan B, que le projet revient sur le devant de la scène. Selon Consequence of Sound, Jeff Sneider de The Ankler, l’objectif serait d’attaquer le tournage dès cet été et non d’attendre une nouvelle décennie pour mettre sur pied Beetlejuice 2. Plan B a notamment produit des films à succès tels que Charlie et la chocolaterie, Les Infiltrés, Kick-Ass…

Winona Ryder (Stranger Things) et Michael Keaton (Birdman) seraient toujours prêts à reprendre leurs rôles de Lydia et Beetlejuice. Tim Burton sera probablement de retour derrière la caméra.

Alec Baldwin est, quant à lui, écarté du projet suite à l’accident de tir à Santa Fe en octobre dernier sur le tournage du western Rust, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins avec une arme à feu qui aurait dû être chargée à blanc. L’acteur, également à la production, est actuellement poursuivi avec les autres producteurs par la famille de la défunte.

