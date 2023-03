Jenna Ortega est en pourparlers pour rejoindre le casting de la suite de Beetlejuice réalisée par Tim Burton.

Comme Johnny Depp ou Eva Green avant elle, Jenna Ortega pourrait bien rester membre de la famille burtonienne. Après avoir joué la fille de la famille Addams dans la série Mercredi, elle serait désormais en discussion pour un rôle dans Beetlejuice 2.

Différentes sources ont confirmé la rumeur relayée par The Hollywood Reporter. Warner Bros, à l’origine du projet, n’a toutefois pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Les représentants de l’actrice n’ont pas non plus donné suite aux questions des journalistes.

Actuellement, Jenna Ortega fait un carton à l’affiche de Scream VI, qui pourrait bien être le meilleur démarrage de la franchise depuis plus de 25 ans d’existence. Le succès de l’actrice et son récent triomphe en tant que Mercredi Addams n’y sont certainement pas pour rien.

Avant le lancement de la série Netflix, l’actrice a exprimé son ressenti sur le déroulement du tournage avec Tim Burton : « Ça a été une expérience assez folle. J’ai été suffisamment chanceuse pour avoir l’opportunité de travailler avec un réalisateur iconique, qui se trouve aussi être l’un des plus gentils réalisateurs avec lesquels j’ai travaillés, et aussi l’un des plus pointilleux. »

Jenna Ortega a également mentionné qu’elle avait “un rêve récurrent” à propos de Beetlejuice lorsqu’elle était plus jeune — un rêve qui pourrait prochainement devenir réalité.

Beetlejuice 2 devrait ainsi réunir Tim Burton à la réalisation et Michael Keaton, à nouveau dans le rôle du bio-exorciste de légende. Un retour aux sources qui a de quoi ravir les fans du film de 1988 et ceux qui regrettent l’ambiance inimitable des premiers films de Burton.

La production envisage le début du tournage pour fin mai ou début juin, à Londres. Aucun budget n’est pour l’instant estimé. D’ici là, la participation de Jenna Ortega au métrage devrait être confirmée. Si tel est le cas, elle reprendra vraisemblablement le rôle de Lydia, autrefois joué par Winona Ryder.

Le film original mettait aussi en scène Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones et Catherine O’Hara. On ignore si ces derniers seront également de la suite. En 1988, le loufoque Beetlejuice avait rapporté 80 millions de dollars pour un budget de 15 millions et remporté l’Oscar des Meilleurs maquillages et coiffures.

Au fil des ans, plusieurs projets de suite ont été envisagés, sous la plume de multiples scénaristes, en dépit du fait que Tim Burton lui-même faisait part publiquement de ses hésitations quant à réaliser ce deuxième volet. Le projet semble désormais sur les rails et Jenna Ortega bien partie pour décrocher le rôle.

Aésane Geeraert