Après trois ans d’absence, le réalisateur américain a dévoilé les images de sa première série télévisée pour le géant du streaming Netflix, Wednesday, centrée sur la fille de la Famille Addams.

Après un premier aperçu de Jenna Ortega en Mercredi Addams dans un court teaser mis en ligne il y a plus de deux mois, Netflix a finalement dévoilé une véritable bande-annonce de plus de deux minutes.

Pour rappel, Wednesday suit les années d’étudiante de Mercredi Addams, 16 ans, à la Nevermore Academy. La première saison suivra la jeune fille alors qu’elle tente de maîtriser sa capacité psychique naissante, de déjouer une monstrueuse tuerie qui a terrorisé la ville locale, et de résoudre le meurtre auquel ont été mêlés ses parents 25 ans auparavant.

La bande-annonce de Wednesday commence par nous présenter le personnage de Mercredi, alors dans sa huitième école en cinq ans. Détonnant clairement dans un lycée des plus ordinaires, la jeune fille de 16 ans n’hésite pas à libérer des piranhas dans la piscine scolaire pour venger son frère qu’elle est la seule à pouvoir torturer.

Un énième renvoi qui pousse ses parents, Gomez (Luis Guzmán) et Morticia (Catherine Zeta-Jones) Addams, à la placer à la Nevermore Academy. Un lieu magique qui correspondra mieux à la personnalité sombre de Mercredi. De son propre aveu, elle ne s’attendait pas à tomber dans un cauchemar rempli de mystères et de meurtres. Des ingrédients qui lui feront savourer son temps à l’école.

Le style de Tim Burton est perceptible dans chaque plan de cette bande-annonce, lui qui a toujours préféré les monstres et environnements sombres aux couleurs vives et faux sourires. Des points communs avec le personnage de Mercredi Addams sur qui est centrée la série, et non sur sa famille dans sa globalité. Ainsi, si ce n’est un bref aperçu de La Chose, aucun visuel sur son frère Pugsley ou son oncle Fétide n’a été aperçu.

Tim Burton officie à la fois en tant que réalisateur et producteur exécutif de la série qui compte huit épisodes et devrait faire ses débuts à l’automne.

Emilie Bollache