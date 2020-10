La famille la plus macabre d’Amérique va revenir hanter les écrans de télévision, et s’apprête à accueillir un nouveau membre, le roi du gothique Tim Burton. Une première pour le réalisateur, qui n’avait dirigé aucune série télévisuelle jusqu’ici.

Peu de temps après la sortie d’un film d’animation éponyme, La Famille Addams est de retour sous les projecteurs.

Tout le monde se souvient des films délirants de Barry Sonnenfeld, sortis dans les années 90. Raul Julia, Anjelica Huston, Christina Ricci et Christopher Lloyd formaient une famille aux mœurs assez éloignées de l’American Way of Life ordinaire. Ce clan affreux, gothique et méchant est sorti de l’encre du cartooniste Charles Addams dans les années 30.

Mais c’est la série télévisée diffusée dans les années 60, avec John Astin et Carolyn Jones, qui allait faire connaître les personnages au grand public.

Aussi on ne sera pas surpris d’apprendre leur retour sur le petit écran. Et encore moins surpris d’y voir associer le nom de Tim Burton, dont l’univers est extrêmement proche de celui créé par Charles Addams. Deadline a appris que le réalisateur d’Edward aux mains d’argent, Big Eyes et Frankenweenie est en négociation pour produire et probablement diriger tous les épisodes de cette nouvelle version en prises de vues réelles.

Pour mener à bien cette tâche, il sera secondé par Alfred Gough et Miles Millar, les créateurs de Smalville. Le duo est annoncé comme directeur d’écriture, showrunner et producteur exécutif. Ils sont également connus pour les films Shanghai Kid avec Jackie Chan et Spider-Man 2 de Sam Raimi.

MGM TV, qui détient les droits de la franchise, finance le développement du projet. À l’heure actuelle, de nombreux acheteurs se pressent pour acquérir la série. La plateforme Netflix figure en tête de liste. Pour Burton,

Rien n’est encore confirmé, mais des sources prétendent que la série se situerait à l’époque moderne et se focaliserait sur le personnage de Mercredi Addams.

Si Tim Burton n’a encore jamais dirigé de série télévisée, cet univers ne lui pas inconnu. Il a réalisé un épisode du show Alfred Hitchcock présente en 1986. Ou encore Dark Shadows, avec Johnny Depp, était une adaptation d’un feuilleton des années 60, dans un univers voisin de celui de La Famille Addams. Il ne fait aucun doute que Burton et les Addams vivent dans le même quartier, et sont sans doute même un peu cousin.

Raphaël Mussard