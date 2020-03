Une poignée de curieux a pu passer quelques jours dans le décor lugubre de la célèbre Famille Addams.

Plan idéal pour les soirées d’Halloween, l’authentique demeure de la Famille Addams a été transformée en hôtel, pour un court séjour offert par le voyagiste Booking.com en octobre dernier, à l’occasion de la sortie du film The Addams Family.

Selon iHorror.com, les invités ont ainsi pu vivre quelques jours, du 28 octobre au 1er novembre, entre les murs de la bâtisse du XIXe siècle située dans le quartier historique de Clinton Hill à Brooklyn. La maison est dotée de trois chambres à coucher, dont la décoration rappelle des membres de la macabre famille, imaginée par l’auteur de bandes dessinées Charles Addams et popularisée par une première adaptation télévisée en 1964.

Le site détaille le contenu des activités thématiques auxquelles les clients ont pu s’adonner. Comme « bricoler avec des machines dans la salle de Pugsley, avec la poupée décapitée de Mercredi dans le salon, […] prendre soin des plantes carnivores de Morticia. », le tout complété par des collations peu ragoûtantes et une projection en avant-première du long-métrage de Conrad Vernon et Greg Tiernan, dernière adaptation en date sortie en décembre 2019.

Autant de prestations qui rappellent Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley et Fétide, les personnages de cette comédie culte de la fantasy horrifique, dont la version de Barry Sonnenfeld sortie en 1991, scénarisée par Caroline Thompson (Edward aux mains d’argent), et portée par Anjelica Huston, Christopher Lloyd et la toute jeune Christina Ricci, reste sans doute la plus connue du grand public. Succès commercial, le film aura connu une suite, Les Valeurs de la Famille Addams, en 1993.

Le bien, pour l’instant clos, pourrait de nouveau être mis en location à l’automne prochain pour la fête des morts. En attendant que la réservation soit disponible, quelques clichés permettent de se faire une idée de l’ambiance sinistre qui y règne.