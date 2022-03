L’actrice révélée à l’âge de onze ans dans la peau de Mercredi Addams, au début des années 90, s’ajoute au casting du spin-off centré sur son ancien personnage dans un rôle inédit.

Depuis l’annonce du projet en octobre dernier, les fans de La Famille Addams appellent à la présence de Christina Ricci au sein de la série dirigée par Tim Burton.

C’est maintenant chose faite puisque l’interprète iconique de Mercredi Addams, dans la duologie devenue culte de Barry Sonnenfeld, est actuellement en Roumanie depuis plusieurs semaines où le tournage devrait se terminer à la fin du mois.

Selon Deadline, sa présence fait écho au départ pour raisons personnelles de Thora Birch qui devait incarner la surveillante de dortoir de Mercredi Addams pendant sa scolarité à l’Academy Nevermore où elle devra faire face à un mystère insidieux et surnaturel.

Si les détails concernant le personnage de Christina Ricci sont gardés secrets pour l’effet de surprise, il a cependant été précisé qu’elle incarnera un personnage inédit, et non une version âgée de Mercredi. Son rôle devrait être similaire à celui de Thora Birch qui ne sera pas remplacé.

Composée de 8 épisodes, dont la date de diffusion sur Netflix n’a pas été communiquée, Wednesday est écrite par Al Gough et Miles Millar, derrière la série Smallville, et réalisée par Tim Burton, dont il s’agira de la première incursion dans l’univers télévisé.

Mercredi Addams sera incarnée par Jenna Ortega, révélée dans une autre série Netflix, You. Catherine Zeta-Jones (Effets secondaires) et Luis Guzmán (Shameless) incarneront Morticia et Gomez Adams, les parents de Mercredi. Le casting compte également Gwendoline Christie (Game of Thrones) et Riki Lindhome (À couteaux tirés).

Christina Ricci est actuellement à la tête de la série Yellowjackets où une équipe de footballeuses est victime d’un crash d’avion en 1996. Wednesday marquera sa seconde collaboration avec Tim Burton après Sleepy Hollow en 1999 aux côtés de Johnny Depp sur la légende du cavalier sans tête.

Emilie Bollache