La nouvelle série sur la Famille Addams réalisée par Tim Burton sera un spin-off consacré au personnage de Mercredi.

Il avait été annoncé en octobre dernier une nouvelle série consacrée à la Famille Addams, qu’il s’agirait plus précisément d’une première réalisation télévisuelle pour Tim Burton.

Quatre mois plus tard, Netflix dévoile dans un communiqué le contenu de ce nouveau programme. Baptisée Wednesday (Mercredi), cette version ne mettra finalement pas en scène l’intégralité de la famille, mais seulement un de ses membres les plus populaires.

Les projecteurs sont donc braqués sur la macabre et hilarante Mercredi, célèbre fillette gothique aux pulsions meurtrières. Le personnage est devenu une icône grâce à Christina Ricci dans les deux premiers films de Barry Sonnenfeld, sortis au début des années 90, bien que sa première interprète fut Lisa Loring dans la série originale de 1964.

Nous suivrons donc ses aventures sur 8 épisodes durant sa scolarité à Nevermore Academy. Alors qu’elle traverse les affres de l’adolescence, il lui faudra faire face à de nombreux défis. Elle devra apprendre à maîtriser ses pouvoirs psychiques émergents, lutter contre une menace monstrueuse qui ensanglante la ville voisine, et résoudre un mystère vieux de 25 ans qui serait lié à ses parents. Surtout, il lui faudra gérer ses relations avec les autres étudiants de l’académie.

Une histoire de passage à l’âge adulte concoctée par Al Gough et Miles Millar. Ces deux complices de longue date sont connus auprès du grand public pour la série Smallville. Quant à Tim Burton, il sera réalisateur et producteur exécutif.

Le reste de l’équipe de production comprendra Kayla Alpert (Code Black, Up All Night), ainsi que des habitués de la franchise : Andrew Mittman pour 1.21 et Gail Berman, tous deux producteurs du récent film d’animation La Famille Addams, Jonathan Glickman pour Glickmania, producteur de la suite du même dessin animé, et Kevin Miserocchi, représentant de la fondation Tee et Charles Addams.

« Quand nous avons entendu pour la première fois le pitch d’Al Gough et Miles Millar pour Mercredi, nous avons été profondément touchés, comme une flèche lancée d’une arbalète, droit dans nos cœurs. Ils ont saisi le ton, l’esprit et le personnage, mais il nous ont donnés une vision fraîche de cette histoire », déclare Teddy Biaselli, directeur des programmes originaux pour Netflix, dans le communiqué. « Nous avons ensuite reçu le message comme quoi Tim Burton, réalisateur visionnaire et fan inconditionnel de la famille Addams, voulait faire ses débuts à la télévision avec cette série. Tim est connu pour sa capacité à raconter des histoires marquantes sur des marginaux tels que Edward aux mains d’argent, Lydia Deetz ou Batman. Et maintenant, il amène sa vision unique sur Mercredi et ses étranges camarades à Nevermore Academy. ».

Raphaël Mussard