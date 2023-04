Iris Knobloch et Thierry Frémaux, nouvelle présidente et délégué général du Festival de Cannes, ont annoncé les films en compétition lors de la conférence de presse de ce jeudi 13 avril.

Ancienne présidente de Warner Bros. France, Iris Knobloch succède ainsi à Pierre Lescure à la présidence du festival. Optimiste quant à l’avenir du cinéma en salle, elle s’est tout de suite positionnée par rapport aux polémiques autour des plateformes de streaming qui animent le Festival depuis quelques années et a réaffirmé que, contrairement à Venise ou Berlin, Cannes n’ouvre sa compétition qu’à des œuvres destinées à sortir sur grand écran. « Il ne s’agit pas d’un retour aux sources, mais d’un retour… vers le futur », a-t-elle déclaré.

Cinquante-deux films ont pour l’instant été annoncés. Dans un souci de renouveau et de diversité, la sélection de cette édition 2023 mêle les habitués, comme Wim Wenders et Ken Loach, et pas moins de neuf premiers films, dont un présenté en compétition.

La conférence et le dossier de presse partagé aujourd’hui confirment que le film de Maïwenn, Jeanne du Barry, ouvrira le Festival le 16 mai prochain, hors compétition. Le jury sera présidé par le réalisateur suédois Ruben Östlund, deux fois récompensé d’une Palme d’or pour The Square en 2017 puis Sans filtre en 2022.

Parmi les favoris, figurent Asteroid City, le film déjanté de Wes Anderson ; Monster, le nouveau drame du prolifique Kore-eda Hirokazu, vainqueur de la Palme d’or en 2018 avec Une affaire de famille ; ou encore The Old Oak, le drame social de Ken Loach, déjà récompensé en 2006 et 2016. Après le bouleversant Moi, Daniel Blake, ce nouveau long-métrage raconte la rencontre entre le propriétaire d’un pub menacé de fermeture et d’une jeune réfugiée syrienne.

D’autres grands réalisateurs sont également en lice pour la Palme d’or, dont le Finlandais Aki Kaurismäki et l’incontournable Wim Wenders, qui présente également son documentaire sur l’artiste Anselm Kiefer en Séance spéciale. Après avoir remporté la compétition en 2001 avec La chambre du fils, Nanni Moretti est également de retour avec Vers un avenir radieux, un film sur les péripéties du monde du cinéma.

La liste des 19 concurrents ne compte que six réalisatrices, parmi lesquelles Jessica Hausner pour son deuxième passage en compétition et Alice Rohrwacher, Prix du scénario en 2018 pour Heureux comme Lazzaro. Son nouveau film, La Chimera, met notamment en scène l’infatigable Isabella Rossellini, rendue célèbre sur la toile avec ses “Green Porno” éducatifs et cyniques.

C’est aussi le grand retour de Jonathan Glazer, dont le déroutant et hypnotique Under the Skin avec Scarlett Johansson remonte à 2013. Amoureux des sujets sensibles, c’est l’histoire d’amour entre un officier nazi et la femme d’un kapo qu’il met en image dans The zone of interest.

À l’instar de Top Gun : Maverick en 2022, le blockbuster Indiana Jones et le cadran de la destinée sera projeté au Festival en avant-première mondiale, avec Harrison Ford pour invité.

Sera également présenté en avant-première Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, un film de 3h20 produit par Apple TV et qui sortira bel et bien dans les salles françaises le 18 octobre prochain. Il est programmé à Cannes le samedi 20 mai hors-compétition, en présence de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons et Lily Gladstone.

Les films de la catégorie Court-métrage n’ont pas été dévoilés. On a cependant appris plus tôt cette semaine que Strange Way of Life de Pedro Almodóvar, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal en ferait partie.

Cette 76e édition se déroulera du 16 au 27 mai 2023.

Aésane Geeraert

The old oak de Ken Loach

Synopsis : Vingt ans après que leur histoire d’amour ait fait les choux gras de la presse, Gracie Atherton-Yu et son mari Joe – de 23 ans son cadet – se préparent à la rentrée de leurs jumeaux au lycée. Lorsque l’actrice hollywoodienne, Elizabeth Berry, vient passer du temps avec la famille pour mieux comprendre Gracie, qu’elle va incarner dans un film, la dynamique familiale s’effiloche. Joe a l’impression d’être passé à côté de sa jeunesse. Parallèlement, Elizabeth et Gracie s’étudient mutuellement, les similitudes et les différences entre les deux femmes commencent alors à s’estomper…

Synopsis : Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. A force de passer du temps ensemble en cuisine, une passion amoureuse s’est construite entre eux où l’amour est étroitement lié à la pratique de la gastronomie. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres qui vont jusqu’à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n’a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu’il n’a encore jamais fait : cuisiner pour elle.

Synopsis : Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Synopsis : Le programme d’une conférence de jeunes astronomes et cadets de l’espace (organisée pour rassembler des étudiants de tout le pays et leurs parents à l’occasion d’un concours scolaire) va être bousculé par des événements chamboulant le monde.

The zone of interest de Jonathan Glazer

Synopsis : Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via l’entremise de l’influent duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Avec la courtisane, le Roi retrouve le goût de vivre – à tel point qu’il ne peut plus se passer d’elle et décide d’en faire sa favorite officielle. Scandale : personne ne veut d’une fille des rues à la Cour.

Le Règne animal de Thomas Cailley (film d’ouverture – hors compétition)

Synopsis : Deux ans après l’apparition des premières mutations de l’homme vers l’animal, la société s’adapte, prend en charge et tente de soigner ses « créatures » dans des centres spécialisés. Mais un convoi a un accident, et les créatures se dispersent dans la nature…

Los Delincuentes de Rodrigo Moreno

Synopsis : Morán et Román, deux employés de banque argentins, se libèrent des obligations de la société et du monde du travail. L’un d’eux commet un vol et disparaît quelques jours. Il découvre une alternative possible à la vie monotone et terne à laquelle il était habitué et, de plus, il tombe amoureux. En parallèle, l’autre employé dissimule une grande somme d’argent qui ne lui appartient pas dans sa maison. Leur destin commun de nouveaux malfrats rapproche les deux hommes…

How to have sex de Molly Manning Walker

Synopsis : Trois amis connaissent leurs premières relations sexuelles lors d’un rite de passage en Espagne.

Goodbye Julia de Mohamed Kordofani

Kadib Abyad (La mère de tous les mensonges) d’Asmae El Moudir

Simple comme Sylvain de Monia Chokri

Synopsis : Sophia est professeure de philosophie à Montréal et vit en couple avec Xavier depuis 10 ans. Sylvain est charpentier dans les Laurentides et doit rénover leur maison de campagne. Quand Sophia rencontre Sylvain pour la première fois, c’est le coup de foudre. Les opposés s’attirent, mais cela peut-il durer ?

Crowrã de João Salaviza et Renée Nader Messora

Los colonos (Les colons) de Felipe Gálvez

Synopsis : Début du XXe s., les ranchs de moutons couvrent de plus en plus de territoires en Patagonie chilienne. Segundo (21), un métis chilien ; MacLenan (45), un soldat anglais et Bill (35), un mercenaire américain, entreprennent une expédition à cheval pour récupérer les terres que l’État a concédées au propriétaire terrien espagnol José Menéndez (55). Mais Segundo découvre la volonté « civilisatrice » de ses dirigeants lorsqu’ils abattent une tribu d’Onas.

Augure de Baloji Tshiani

Synopsis : Koffi est considéré comme un zabolo (sorcier), Koffi a été banni par sa mère. Après 15 ans d’absence, il revient à Lubumbashi pour s’acquitter de sa dot. Accompagné par sa future femme Alice, il va se confronter aux préjugés et à la suspicion des siens.

The Breaking ice d’Anthony Chen

Synopsis : La relation florissante entre trois jeunes adultes d’une vingtaine d’années.

Rosalie de Stéphanie Di Giusto

Synopsis : Rosalie est une jeune femme dans la France de 1870 mais ce n’est pas une jeune femme comme les autres, elle cache un secret : depuis sa naissance, son visage et son corps sont recouverts de poils. Elle est ce qu’on appelle une femme à barbe mais n’a jamais voulu devenir un vulgaire phénomène de foire. De peur d’être rejetée, elle a toujours été obligée de se raser. Jusqu’au jour où Abel, un tenancier de café acculé par les dettes, l’épouse pour sa dot sans savoir son secret. Mais Rosalie veut être regardée comme une femme, malgré sa différence, qu’elle ne veut plus cacher. Abel sera-t-il capable de l’aimer quand il découvrira la vérité ?

The New Boy de Warwick Thornton

Synopsis : Situé dans les années 1940 en Australie. Un garçon orphelin aborigène de neuf ans arrive au milieu de la nuit dans un monastère éloigné dirigé par une religieuse renégate. La présence du New Boy va perturber le monde délicatement équilibré dans cette histoire de lutte spirituelle et le coût de la survie.

If only I could hibernate de Zoljargal Purevdash

Synopsis : Un adolescent pauvre décide de participer à un concours pour obtenir une bourse, mais sa mère trouve un emploi à la campagne et le laisse avec ses frères et sœurs en plein hiver.

Hopeless de Kim Chang-hoon

Synopsis : Un film noir sur des personnes dangereuses qui font des choix risqués pour échapper à la dure réalité.

Terrestrial verses d’Ali Asgari et Alireza Khatami

Rien à perdre de Delphine Deloget

Synopsis : Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Ensemble, ils forment une famille soudée. Une nuit , Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement et sa mère au travail. Un signalement est fait et Sofiane est placé en foyer. Armée d’une avocate, de ses frères et de l’amour de ses enfants, Sylvie est confiante, persuadée d’être plus forte que la machine administrative et judiciaire…

Les Meutes de Kamal Lazraq

Synopsis : Dans les faubourgs populaires de Casablanca. Hassan et Issam, père et fils, tentent de survivre au jour le jour, enchaînant les petits trafics pour la pègre locale. Un soir, un homme qu’ils devaient kidnapper meurt accidentellement dans leur voiture. Hassan et Issam se retrouvent avec un cadavre à faire disparaître. Commence alors une longue nuit à travers les bas-fonds de la ville…