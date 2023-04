Le court-métrage du réalisateur espagnol sera projeté en Sélection officielle et avant-première mondiale au Festival de Cannes.

Après La Voix Humaine, c’est la deuxième fois que Pedro Almodóvar réalise un film en langue anglaise. Strange Way of Life est un western d’environ 30 minutes tourné dans le sud de l’Espagne. Les protagonistes sont incarnés par Ethan Hawke et Pedro Pascal, qui seront tous deux présents aux côtés du réalisateur à l’occasion de la projection. Celle-ci sera suivie d’une rencontre avec Pedro Almodóvar et l’équipe du film.

Depuis qu’il a remporté le Prix de la Mise en Scène pour Tout sur ma mère lors de sa première sélection en 1999, Pedro Almodóvar est un habitué du Festival de Cannes. En 2004, La Mauvaise Éducation est le premier film espagnol à être projeté en ouverture.

Le réalisateur reçoit ensuite le Prix du Scénario pour Volver, sélectionné en Compétition en 2006. Président du Jury en 2017, il remet la Palme d’or à The Square de Ruben Östlund. Il revient deux ans plus tard avec le bouleversant Douleur et Gloire pour lequel Antonio Banderas se voit décerner le Prix d’interprétation masculine.

Écrit par le réalisateur lui-même, le scénario de Strange Way of Life se concentre sur la relation entre deux hommes qui vivent séparés par un désert. Ex-tueurs à gages, le Shérif Jake (Ethan Hawke) et l’éleveur Silva (Pedro Pascal) se retrouvent après 25 ans, lorsque Silva entreprend de traverser le désert à cheval jusqu’à Bitter Creek, sous prétexte de retrouver son collègue et ami de jeunesse. Les deux hommes fêtent comme il se doit leurs retrouvailles mais, le lendemain matin, Jake affirme à Silva que la raison de son voyage n’est pas de raviver la mémoire de leur vieille amitié.

« Je n’en dirai pas plus pour ne pas dévoiler toutes les surprises du scénario, » annonce Pedro Almodóvar plein de mystère dans le communiqué officiel du Festival. Il ajoute que « l’étrange façon de vivre » évoquée par le titre fait référence au célèbre fado d’Amalia Rodrigues, Estranha forma de vida, à propos d’un personnage qui vit dans l’angoisse et la tristesse car il ne commande plus son cœur. Pour Pedro Almodóvar, il n’y a pas plus étrange façon de vivre que de « tourner le dos à ses propres désirs ».

Au casting, Ethan Hawke et Pedro Pascal sont entourés de Pedro Casablanc, Manu Ríos, George Steane, José Condessa, Jason Fernández, Sara Sálamo, Ohiana Cueto et Daniela Medina. La bande originale est composée par Alberto Iglesias.

Le film est produit par El Deseo, société que le réalisateur a fondée avec son frère Agustín Almodóvar. Ce dernier est accompagné par Esther García en tant que productrice déléguée.

Dès son premier film, Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier en 1980, Pedro Almodóvar s’est fait connaître comme un cinéaste de la vitalité, de la pluralité et de l’émancipation. Auteur d’un cinéma sensible, il invite le spectateur à se questionner sur des thèmes universels : l’amour, le désir, l’enfance, la maternité. Au centre de son œuvre, la femme incarne sa passion pour celles auprès desquelles il a grandi et celles qu’il a tant admirées.

Son précédent film, Madres Paralelas, suit le destin de deux femmes (Penélope Cruz et Milena Smit) qui accouchent le même jour et suivent des trajectoires parallèles. C’est à présent un duo d’hommes qui se profile dans Strange Way of Life.

Aésane Geeraert