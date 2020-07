L’actrice et le réalisateur espagnol s’apprêtent à tourner leur huitième film ensemble, l’histoire de deux mères qui accouchent le même jour et élèvent leurs enfants parallèlement.

Une histoire de maternité, un scénario achevé pendant le confinement et Penelope Cruz à l’écran. Pas de doute, le prochain Almodóvar est sur les rails et s’il ne présente, à première vue, pas grand-chose de nouveau sous le soleil ibérique, cette huitième collaboration entre le réalisateur et sa muse s’annonce déjà fascinante.

Le duo formé depuis 1997 avec le film En chair et en os (Carne trémula) par l’actrice originaire des environs de Madrid, et le cinéaste de la Movida oscarisé à deux reprises, a donné de très beaux moments de cinéma, comme Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre), le doux-amer Étreintes brisées (Los abrazos rotos) et le bouleversant Volver.

Après le beau Douleur et Gloire (Dolor y gloria), qui tient de l’autoportrait introspectif et romancé, Almodóvar retrouve donc sa comédienne fétiche et grande amie pour une intrigue qui met encore à l’honneur la figure maternelle, l’un de ses leitmotivs. Intitulé Madres paralelas (Mères parallèles), le projet produit par son frère Agustin Almodóvar, aurait été mûri de longue date et terminé pendant le confinement, selon les confidences de ce dernier à Variety.

La trame devrait suivre le parcours de deux mères – dont l’une sera certainement incarnée par Penélope Cruz – depuis leur accouchement, le même jour, jusqu’aux deux ans de leurs enfants. Deux vies parallèles et un nouveau rôle de mère pour l’épouse de Javier Bardem dans la filmographie d’Almodóvar, qui l’a souvent vue comme un modèle maternel.

Le long-métrage devance l’autre projet en cours du réalisateur, l’adaptation du recueil de nouvelles de Lucia Berlin, A Manual for Cleaning Women. D’après les déclarations du frère d’Almodóvar, ce scénario, inachevé, doit encore être peaufiné.

Également en cours de développement, l’adaptation en court-métrage de La voix humaine, pièce de Jean Cocteau qui l’avait inspiré pour écrire Femmes au bord de la crise nerf (Mujeres al borde de un ataque de nervios) en 1988, devrait voir le jour prochainement avec Tilda Swinton dans le rôle principal.

Le tournage de Madres paralelas devrait débuter à Madrid en février 2021, pour une sortie officielle à la fin de la même année, et une probable présentation à la Mostra de Venise à l’automne 2021.