Le nouveau film de la réalisatrice de Polisse et Mon Roi sera présenté en avant-première mondiale le mardi 16 mai 2023 au Grand Théâtre Lumière, juste après la cérémonie d’ouverture du festival. Le film sortira le même jour dans les salles françaises.

Dans Jeanne du Barry, Maïwenn elle-même incarne la favorite du roi de France Louis XV, joué par Johnny Depp. Le film raconte l’ascension et la chute de l’héroïne.

Née Jeanne Vaubernier, cette fille du peuple joue de ses charmes et de son ingéniosité pour s’élever socialement. Son amant, le comte du Barry, met à profit les “galanteries lucratives” de Jeanne pour s’enrichir. Il organise la rencontre de la jeune femme avec le Roi, grâce à l’intermédiaire de l’influent duc de Richelieu.

Mais l’entrevue dépasse ses plans : Jeanne et sa majesté ont un coup de foudre. Louis XV retrouve goût à la vie auprès de la courtisane. Bientôt incapable de se passer d’elle, il décide d’en faire sa favorite officielle et de l’installer auprès de lui. Cependant, les origines populaires de Jeanne font scandale à la Cour, où nul n’est prêt à l’accepter.

Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory et India Hair donneront la réplique à Maïwenn et Johnny Depp dans ce nouveau Versailles.

La réalisatrice, scénariste, actrice et productrice a plus d’une corde à son arc. Depuis son premier long-métrage, Pardonnez-moi, en 2006, Maïwenn s’est imposée comme une cinéaste à la patte réaliste, qui pioche librement dans sa propre expérience pour façonner ses personnages et ses intrigues. La quête identitaire, la construction de soi et la famille sous toutes ses formes sont au centre de son cinéma.

En 2011 déjà, lors de sa toute première sélection en Compétition, elle a remporté le Prix du Jury pour le film Polisse. Quatre ans plus tard, elle revient sur la Croisette avec Mon Roi, pour lequel Emmanuelle Bercot remporte le Prix d’interprétation féminine.

Selon le communiqué officiel, la cérémonie d’ouverture du 76ème Festival de Cannes sera retransmise en direct le mardi 16 mai sur France Télévisions et Brut. Le soir-même, la traditionnelle « Opération Ouverture » (cérémonie et film) aura lieu dans les salles de cinéma françaises.

Les titres des films de la sélection officielle du prochain Festival de Cannes seront annoncés à l’occasion de la conférence de presse du jeudi 13 avril.

Aésane Geeraert

Jeanne du Barry by Maïwenn will open the 76th Festival de Cannes! 🎬

In her 6th film, screening on May 16, the day of its release in theaters, the director plays the favorite of King Louis XV, played by Johnny Depp.

