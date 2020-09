Cinq ans après Mon roi, Maïwenn est de retour à la réalisation avec ADN, un drame familial et intimiste, avec Fanny Ardant, Louis Garrel et Marine Vacth.

Ce premier trailer promet une œuvre à l’image des précédentes de Maïwenn : forte, émouvante et pleine de sincérité. Une fois de plus, l’actrice-réalisatrice s’attaque à des thématiques délicates entre la question du deuil et de la transmission, la quête identitaire et l’exploration de ses origines. Le tout traité avec une pointe d’humour et de légèreté.

En plus d’assurer la mise en scène de son nouveau long-métrage, Maïwenn y incarne également le premier rôle : celui de Neige, une mère divorcée de trois enfants qui doit affronter la mort d’Emir, son grand-père algérien dont elle était très proche, et qui l’a élevée et protégée de la toxicité de ses parents. Le décès de ce pilier de la famille va déclencher une tempête familiale. Neige va faire face à une profonde crise identitaire et vouloir comprendre et connaître son ADN.

Pour ce film coécrit avec Mathieu Demy, Maïwenn s’est entourée d’un casting solide. À ses côtés, Fanny Ardant dans le rôle de la mère égocentrique, Louis Garrel, qui prêtera ses traits à François, l’ami de Neige, et qui viendra apporter un contrepoint comique à l’ambiance générale du film. On retrouvera également Marine Vacth (L’amant double, Jeune et Jolie), le metteur en scène Alain Françon et le jeune Dylan Robert, révélé au grand public pour son rôle dans Shéhérazade qui lui va valu le César du meilleur espoir masculin.

À l’occasion d’un entretien avec Télérama, Maïwenn s’est confiée sur son enfance et les relations complexes qu’elle entretenait avec ses parents. Elle évoque également son grand-père, dont elle reconnaît s’être beaucoup inspirée pour le film, et sa volonté de renouer avec l’Algérie. Un cinquième long-métrage qui s’annonce donc très personnel.

Produit par Why Not Productions et distribué par Le Pacte, ADN a reçu le label Cannes 2020 et est présenté au festival de Deauville. Il est attendu sur les écrans le 28 octobre 2020.