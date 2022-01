Discret sur les écrans depuis ses déboires judiciaires, Johnny Depp devrait apparaître sous les traits du roi Louis XV devant la caméra de Maïwenn.

Produit par Why Not Productions, le prochain film de Maïwenn reviendra sur l’Histoire française avec la vie de Louis XV. La réalisatrice, détentrice de deux César pour Polisse et Mon Roi, a choisi Johnny Depp afin de jouer ce roi de France dont la postérité s’est effacée face à celle de son prédécesseur Louis XIV, dit « le Roi-Soleil ».

Accédant au trône à l’âge de 4 ans à la mort de son grand-père, Louis XV n’endosse sa position que dix ans plus tard, à sa majorité. À cause de sa timidité et de son manque de confiance, il confiera la régence du gouvernement à son cousin le Duc d’Orléans, puis à divers précepteurs. Ce n’est qu’à 33 ans qu’il est obligé de gouverner seul.

Surnommé le « Bien-Aimé », la popularité de Louis XV faiblit avec le temps, notamment à cause de son absence de fermeté. Il est le seul roi de France à être né et mort au château de Versailles, qui accueillera le tournage du film dès cet été. C’est sous son règne que l’art et la culture se sont développés, notamment avec l’émergence des Lumières.

Johnny Depp est toujours au cœur d’une tourmente médiatique qui l’oppose à son ex-femme Amber Head (Aquaman). Celle-ci l’accuse de violences conjugales depuis leur mariage en 2015 jusqu’à leur divorce en 2016. Remplacé dans la distribution du dernier volet de Les Animaux Fantastiques par Mads Mikkelsen (Drunk), l’acteur de 58 ans est évincé du milieu hollywoodien. Son dernier film, Minamata, sur le photojournaliste américain William Eugene Smith, est encore privé de date de sortie.

Le dernier film de Maïwenn, ADN, suivait Neige, interprétée par elle-même, dans son exploration de ses origines algériennes après la mort de son grand-père, avec au casting Fanny Ardant (La Belle Époque), Louis Garrel (Les Filles du docteur March) et Marine Vacth (L’Amant Double).

Le projet sur Louis XV ne dispose pas encore de date de sortie programmée.

Emilie Bollache