Wild Bunch International a dévoilé une photo de Johnny Depp dans son costume de Louis XV pour le film d’époque de Maïwenn, Jeanne du Barry.

Après une première image teaser de Johnny Depp, révélée durant le tournage en août dernier, la production a rendu publique cette nouvelle image de l’acteur en costume.

Le film est actuellement en post-production, après onze semaines de tournage dans des lieux, tels que le Château de Versailles et d’autres châteaux de la région parisienne. La réalisatrice elle-même y tient le rôle éponyme de la favorite du roi.

Le film s’inspire librement de la vie de Jeanne du Barry, la dernière maîtresse du roi Louis XV à la cour de Versailles, après Madame de Pompadour. Cette fille illégitime d’une couturière tire parti de son intelligence et de sa beauté pour gravir l’échelle sociale de la société parisienne du XVIIIe siècle et se faire une place à la cour du Roi.

Elle devient la favorite de Louis XV. Ignorant son statut de courtisane, le roi tombe fou amoureux d’elle et s’épanouit grâce à leur relation. Jeanne brave les convenances et l’étiquette pour s’installer à Versailles, où son arrivée scandalise la cour.

Jeanne du Barry est le sixième long-métrage de Maïwenn et sa réalisation la plus ambitieuse depuis Polisse, qui avait remporté le prix du jury à Cannes en 2011. En 2015, Mon Roi avait également valu à Emmanuelle Bercot le prix de la meilleure actrice.

En plus de le réaliser et d’en tenir le premier rôle, Maïwenn a également coécrit le scénario avec Teddy Lussi-Modeste (Le prix du succès, Une fille facile).

On retrouvera également au casting Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory et India Hair.

L’équipe du film compte quant à elle le directeur de la photographie Laurent Dailland, le chef décorateur Angelo Zamparutti, le chef costumier Jürgen Doering, John Nollet à la coiffure et Tom Pécheux au maquillage. Nicolas Provost est à la prise de son tandis que Stephen Warbeck compose la bande originale.

Why Not Production (Rust and Bone, Un Prophète) et IN2 sont les principaux producteurs. France Télévision participe également au financement du projet.

Cette nouvelle image a inauguré une vague de premiers accords avec les salles. La romance historique sera distribuée en France (Le Pacte), au Benelux, en Suisse, en Italie et en Espagne, en Grèce, au Portugal, en Hongrie, en République Tchèque, en Roumanie, en Pologne et en Europe de l’Est.

Jeanne du Barry ne dispose pas encore de date de sortie précise en France.

Aésane Geraeert