Une première bande-annonce du nouveau Wes Anderson a été dévoilée par Focus Features. Un casting de haut vol se rassemble dans un désert coloré pour rencontrer… des aliens.

Comédie aux airs de science-fiction, Asteroid City se déroule dans les années 50, dans une ville américaine fictive perdue en plein désert. À l’occasion de la Journée de l’Astéroïde, une convention de jeunes astronomes et cadets de l’espace, où une compétition savante réunit parents et enfants, un événement chaotique bouleverse la face du monde.

Le casting principal se compose d’une foule d’acteurs en vogue. Ces premières images montrent Jason Schwartzman, qui a déjà collaboré avec Wes Anderson (Moonrise Kingdom, À bord du Darjeeling Limited) en père de famille dépassé. Tombé en panne avec ses quatre enfants dans l’étrange bourgade d’Asteroid City, il attend le secours de son beau-père, incarné par un Tom Hanks renfrogné.

Sur place, il fait la connaissance d’une actrice ratée, sous les traits de Scarlett Johansson. On y croise également Maya Hawke (Stranger Things) en jeune professeur d’astronomie, Tilda Swinton et Hong Chau.

Selon Variety, apparaîtront aussi Margot Robbie, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Ed Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Tony Revolori, Jake Ryan, Grace Edwards, Aristou Meehan, Sophia Lillis, Ethan Lee, Jeff Goldblum et Rita Wilson. Un casting très riche pour un film qui s’annonce déjà intense et joyeusement absurde.

À l’instar d’une grande partie de la distribution, la bande-annonce ne montre rien des supposés aliens qui débarquent à Asteroid City et bousculent les habitudes de toute la population. Elle ne dévoile qu’un large vaisseau, tout de verre, dans une lueur émeraude. L’arrivée de l’ovni face au jury de la convention et les signaux émis sous forme de points et de bips ne sont pas sans rappeler le fameux Rencontre du Troisième Type.

À l’image de ce dernier, c’est bien de communication, et plus spécifiquement de la difficulté à communiquer, que semble traiter Asteroid City. Un père qui ne sait pas annoncer à ses enfants le décès de leur mère, une actrice méprisée du public, des adolescents qui ne se sentent pas en phase avec le monde : la difficulté des personnages à “prendre contact” les uns avec les autres est redoublée par le ton décalé propre aux univers de Wes Anderson.

Le scénario du film a été coécrit par le réalisateur et Roman Coppola, qui avaient déjà collaboré pour Fantastic Mr. Fox, L’île aux chiens, À bord du Darjeeling Limited et Moonrise Kingdom. Wes Anderson produit le film avec ses collaborateurs de longue date à Indian Paintbrush.

Asteroid City devrait sortir en avant-première durant le Festival de Cannes. Il sera diffusé en salle à partir du 21 juin prochain. En parallèle, Wes Anderson travaille sur un film en partenariat avec Netflix, qui mettra en scène Benedict Cumberbatch dans le rôle d’Henry Sugar, personnage imaginé par Roald Dahl en 1977.

Aésane Geeraert