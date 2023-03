Le réalisateur suédois de Sans Filtre, double lauréat de la Palme d’or, officiera comme président du jury du festival de Cannes 2023.

Après avoir remporté sa deuxième Palme d’or en 2022, le Suédois Ruben Östlund confirme qu’il est devenu une personnalité incontournable du festival cannois ; il en présidera le jury de cette 76ème édition.

« Je suis heureux, fier et empreint d’humilité de me voir confier l’honneur de présider le jury du Festival de Cannes cette année. », a-t-il déclaré dans le communiqué « Nul autre lieu dans le monde ne suscite un tel désir de cinéma lorsque le rideau se lève sur un film en compétition. (…) Je pense sincèrement que la culture du cinéma traverse une période cruciale. Le cinéma est unique. On le partage. Regarder ensemble exige davantage de la chose représentée et augmente l’intensité de l’expérience. Cela nous renvoie quelque chose de tellement différent que cette dopamine sécrétée par le défilement des écrans individuels. »

L’histoire commune du Festival de Cannes et de Ruben Östlund remonte à 2014, quand Snow Therapy, son quatrième long-métrage, avait reçu le prix Un certain regard. Le cinéaste faisait déjà preuve d’un humour acide et d’une vision très noire des rapports humains, racontant comment un père de famille abandonne femme et enfant lors d’une avalanche, avant de devoir faire amende honorable auprès d’eux.

2017 marquera sa première incursion en compétition officielle, mais aussi sa première Palme d’or, avec The Square. Cette nouvelle comédie noire tirant à boulets rouges sur le monde de l’art contemporain avait grandement divisé la critique, certains louant l’aspect radical du film, quand d’autres déploraient sa misanthropie et son manque de subtilité.

Son film suivant, Sans Filtre, provoquera peu ou prou les mêmes réactions en 2022, mais lui vaudra encore une Palme d’or. C’est cette fois à la lutte des classes que s’attaque Östlund, pour un résultat toujours aussi décapant.

Le ton satirique et l’humour très noir qui caractérise le cinéma du Suédois pourrait ainsi se refléter dans le futur palmarès, même s’il lui faudra bien sûr composer avec les autres jurés. Le reste du Jury sera d’ailleurs présenté dans les prochaines semaines, avant que la liste complète des films de la sélection ne soit dévoilée vers mi-avril.

D’ici-là, Ruben Östlund sera également présent aux Oscars ; Sans Filtre y concourt dans pas moins de quatre catégories, parmi lesquels Meilleurs film, réalisateur et scénario original.

Timothée Giret