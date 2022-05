Après The Square en 2017, Ruben Östlund est revenu à la 75e édition du Festival de Cannes, qui s’est achevée ce samedi 28 mai, pour l’emporter une nouvelle fois avec une chronique sociale, Sans filtre.

C’est donc à Ruben Östlund que Vincent Lindon et son jury ont décidé de remettre la Palme d’Or pour Sans filtre (Triangle of Sadness), premier long-métrage tourné en anglais du cinéaste suédois avec Harris Dickinson (Maléfique : Le Pouvoir du Mal), Charlbi Dean Kriek (Interview avec Dieu) et Woody Harrelson (Retour à Zombieland) dans les rôles principaux. Cette comédie acerbe suit le naufrage d’un yacht où une mannequin, un influenceur, le capitaine et les employés doivent désormais cohabiter.

Si David Cronenberg repart les mains vides pour son retour avec Les Crimes du futur, qui fait suite à ses huit ans d’absence, ce n’est pas le cas des frères Dardenne. Après deux Palme d’or, un Grand prix, un prix du scénario puis de la mise en scène, le duo de cinéastes a remporté le Prix du 75e Festival de Cannes pour Tori et Lokita centré sur deux jeunes exilés venus s’établir en Belgique.

De même, l’habitué des récompenses Arnaud Desplechin n’a pas reçu d’honneur pour Frère et Sœur, contrairement à Park Chan-wook qui gagne le Prix de la mise en scène avec Decision to Leave. Cette récompense s’ajoute à son Grand Prix en 2004 pour Old Boy et le Prix du jury pour Thirst, ceci est mon sang en 2009.

Jerzy Skolimowski et le cinéaste belge Felix Van Groeningen, en duo avec sa compagne Charlotte Vandermeersch, ont obtenu à ex-æquo le Prix du jury avec respectivement Hi-Han et Les Huit Montagnes.

Les Pires de Lise Akoka et Romane Gueret a obtenu le Prix Un Certain Regard, tandis que Un beau matin de Mia Hansen-Love (L’Avenir), porté par Léa Seydoux (Mourir peut attendre), Melvil Poupaud (Grâce à Dieu) et Nicole Garcia (Celle que vous croyez), autour d’une jeune mère célibataire qui s’occupe de son père malade, repart avec le Label Europa Cinemas de la Quinzaine des réalisateurs.

Pour finir, La Meute de Andrés Ramírez Pulido a reçu le Grand prix Nespresso de la semaine de la critique.

Emilie Bollache

PALMARÈS 2022