Le classique de 1989, mettant en vedette Michael Douglas et Kathleen Turner, a droit à son remake réalisé par Jay Roach, avec Olivia Colman et Benedict Cumberbatch dans les rôles principaux.

Une suite à La Guerre des Rose de 1989 a d’abord été exploré au début des années 2010. Sous la production de Grey Eagle Film et Permut Presentations, il s’agissait d’adapter la suite littéraire du roman The War of the Roses de l’Américain Warren Adler : The War of Roses – The Children.

C’est finalement Searchlight Pictures qui produit une nouvelle adaptation du roman de 1981 sous le nom The Roses, rapporte Deadline.

Le film original, sorti en 1989, fut un véritable succès avec trois nominations aux Golden Globes et une aux BAFTA. Cette comédie noire, réalisée par Danny DeVito, mettait en scène le couple marié Michael Douglas et Kathleen Turner, sous apparence parfaite, et qui devient le lieu d’une véritable bataille, avec une succession de coups bas et de surenchères lorsque leur mariage commence à s’effondrer.

C’est aussi la troisième collaboration du trio, après À la poursuite du diamant vert et Le Diamant du Nil.

Cette nouvelle adaptation, en développement depuis 2017, doit “réimaginer” le film original selon Jonathan Adler, fils de Warren Adler, et permettre de “présenter La Guerre des Rose à une nouvelle génération”.

Pour cela, c’est le scénariste Tony McNamara, récemment nommé aux Oscars pour son adaptation de Pauvres Créatures de Alasdair Grey, qui a été choisi pour écrire cette nouvelle histoire.

Derrière la caméra, on retrouve Jay Roach, à qui l’on doit les films Austin Powers notamment, mais aussi Game Change, Dalton Trumbo et Scandale avec Margot Robbie. Le réalisateur va d’ailleurs de nouveau collaborer avec l’actrice et sa co-star dans Barbie, Ryan Gosling, pour le prequel à Ocean’s Eleven, qui sera tourné dans le courant de l’année.

Côté casting, le long-métrage mettra en vedette Olivia Colman (La Favorite, The Father et plus récemment Wonka) dans le rôle d’Ivy. Benedict Cumberbatch lui donnera la réplique dans celui de Theo, son mari. L’acteur Britannique a été à l’affiche de Doctor Strange in the multiverse of Madness, The Power of the Dog ou encore du court-métrage de Wes Anderson La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar.

Les deux acteurs s’impliquent également dans la production du film via leurs sociétés respectives, SunnyMarch pour Cumberbatch et South of the River Productions pour Colman.

Searchlight Pictures reste confiant sur cette nouvelle adaptation. Selon son président Matthew Greenfield, “The Roses est une histoire extrêmement drôle, plus grande que nature et pourtant profondément humaine… Avec Jay à la barre, Benedict, Olivia et Tony, nous avons une équipe de rêve qui lui donne vie.”

