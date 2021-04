Searchlight Pictures s’associe à Sam Mendes pour son prochain projet de long-métrage Empire of Light avec Olivia Colman dans le rôle principal.

Plus d’un an après le succès critique et au box-office de 1917, Sam Mendes prépare son prochain long-métrage, un drame romantique au titre plein de promesse : Empire of Light. Selon Variety, le projet est présenté comme une histoire d’amour se déroulant autour d’un magnifique vieux cinéma sur la côte sud de l’Angleterre dans les années 1980.

Après avoir coécrit 1917 avec Krysty Wilson-Cairns, Mendes signera pour la première fois en solo le scénario de Empire of light et fera de nouveau appel au légendaire directeur de la photographie, Roger Deakins, qui a entre autres obtenu l’Oscar de la meilleure photo pour 1917. Tous deux se retrouveront ainsi après Skyfall et Revolutionary Road.

Nommée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle dans The Father de l’écrivain et dramaturge français Florian Zeller, aux côtés d’Anthony Hopkins, Olivia Colman est en pourparlers avec le studio Searchlight pour le rôle principal.

Après avoir reçu l’Oscar pour son excellente interprétation dans La Favorite de Yorgos Lanthimos et reçu plusieurs nominations pour la dernière saison de The Crown et joué dans la série Fleabag d’Amazon, la digne représentante du cinéma britannique s’impose de plus en plus comme une actrice de premier plan. Dans ses projets, on la retrouvera aussi prochainement au casting du premier film de Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, face à Dakota Johnson.

Depuis la sortie de 1917, Sam Mendes a préféré prendre son temps pour choisir le sujet de son prochain film. Avec trois Oscars récoltés sur dix nominations, son épopée sur la Première Guerre mondiale a remporté un grand succès public et rapporté 384 millions de dollars au box-office mondial, dont 159 millions de dollars en Grande-Bretagne.

Avec Empire of Light, le réalisateur agira également à la production avec Pippa Harris via Neal Street Productions. La sortie est programmée à l’automne 2022.

Odile Lefranc